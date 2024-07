Д войка руски шегаджии, които често атакуват и компрометират хора, интересни за Русия, получиха най-висока държавна награда в Кремъл, съобщава държавната информационна агенция РИА.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, които използват псевдонимите "Вован и Лексус", получиха наградата от Кремъл на церемония вчера.

Sky News - Russian pranksters Vladimir Kuznetsov and Alexei Stolyarov (Vovan and Lexus) who targeted #David_Cameron get state award. Cameron thought he was speaking with former Ukrainian president Petro #Poroshenko. pic.twitter.com/tl1KDRSB9T