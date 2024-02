Ромео Бекъм се раздели с модела Миа Реган

Р омео Бекъм и приятелката му - моделът Миа Реган, наскоро се разделиха. Това съобщи Mirror, като се позовава на свой източник.

Последователите на Ромео заподозряха, че отношенията му с Миа не са съвсем гладки, след като футболистът не поздрави публично любимата си за Свети Валентин, което винаги правеше преди. Той прекара празника с майка си Виктория, като заедно с нея посети ресторант Dorian Bistro в Нотинг Хил.

Footballer Romeo Beckham has announced he has split from his girlfriend Mia Regan after five years together



