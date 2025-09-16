Любопитно

След голата рокля Марго Роби отново впечатли с визията си

16 септември 2025, 14:49
Източник: Getty Images

М арго Роби впечатли с тоалет и избегна гаф с рокля с дълбоко деколте и двойна цепка на премиерата на A Big Bold Beautiful Journey (в превод - "Едно голямо, смело и красиво пътешествие"), пише People.

Звездата от "Барби", на 35 години, се появи в Ню Йорк, в киносалона AMC Lincoln Square на 15 септември, облечена в бяла корсетна рокля на Mugler. Моделът включва черна яка-халтер и смели цепки на полата. Актрисата завърши визията си с изчистен кок, златна гривна на Lorraine Schwartz с диамант в центъра, както и обеци и пръстени от същата дизайнерка.

Източник: Getty Images

Роклята е преиздаден дизайн от колекцията Haute Couture пролет 1998 г. на Тиери Мюглер. Стайлистът ѝ, Андрю Мукамал, сподели в Instagram снимка от оригиналното ревю, където в модела е дефилирала моделът и арт-дилър Хонор Фрейзър.

На червения килим в Ню Йорк Роби позира заедно със своя колега Колин Фарел. Той беше облечен в двуредов костюм в сиво със съответстваща риза, разкопчана, за да разкрие малка златна верижка. Визията му беше завършена с обувки от черен патентован лак.

Източник: Getty Images

Това е вторият тоалет на Mugler, който актрисата носи по време на промоционалното турне на филма. В Лондон, на 11 септември, тя се появи в ансамбъл от есенно-зимната колекция 1998-1999 г. – сатенен сутиен-бралет в комбинация с миди пола с цепка, тренчкот и обувки с остър връх в телесно и розово.

Източник: Getty Images

В A Big Bold Beautiful Journey Роби и Фарел, на 49 години, играят ролята на самотни непознати, които се срещат на сватба на общ приятел. Скоро след това двамата се озовават в сюрреалистично пътешествие, където преживяват отново важни моменти от миналото си, които показват как са стигнали до настоящето - и може би им дават шанс да променят бъдещето си.

Филмът бележи първата актьорска поява на Роби след "Барби" от 2023 г. Междувременно тя продуцира няколко филма заедно със съпруга си Том Акърли чрез тяхната продуцентска компания LuckyChap Entertainment, включително Saltburn (2023) и My Old Ass (2024).

Източник: Getty Images

Роби и Акърли, и двамата на 35 години, посрещнаха първото си дете през есента на 2024 г. Източници потвърдиха, че двойката прекарва времето си в Лос Анджелис, наслаждавайки се на живота с бебето, чието име остава в тайна.

