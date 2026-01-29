Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

З вездите от „Брулени хълмове“ Джейкъб Елорди и Марго Роби участваха в гореща фотосесия в Лос Анджелис, предаде Page Six.

Екранният дует позира в тоалети, вдъхновени от дългоочакваната им продукция в сряда, 28 януари, в Бевърли Хилс.

Роби сияеше в огненочервена кожена минирокля с корсет и дълги ръкави. Цялостната визия излъчваше съблазнителна атмосфера на бельо.

Роби също така носеше съответстващо колие тип „чоукер“ и прическа с прибрана коса.

Елорди, изглеждащ елегантно, носеше бели панталони и сиво карирано сако с черна риза отдолу.

Актьорът завърши визията със златни акценти.

Филмът „Брулени хълмове“ е адаптация на романа на Емили Бронте от 1847 г. за две семейства, живеещи в Западен Йоркшир.

Излезлият трейлър за филма се фокусира главно върху физическата връзка между героите на Роби и Елорди – Катрин и Хийтклиф.

Критики

Романът е литературна класика, а филмът обещава да остави малко на въображението, заради което вече получи остри критики. Според привърженици на романа, провокативните сцени и фокус върху сексуалнияте отношения на Катрин и Хийтклиф ще разсее от романтичния, трагичен елемент на историята. Филмът е описан като "порнографски".

Допълнително, Катрин, която в книгата е на 18 години, e играна от 35-годишната Марго Роби, което също предизвика остри коментари. Хийтклийф е цветнокож мъж в книгата, което влияе на сюжета, а Елорди е бял мъж.

Модерната импретация и тоалети са още една причина филмът да получи негативни рецензии, както и "флирта" с цел промотиране на продукцията между Роби, омъжена за Том Акърли, и Елорди.

Джейкъб Елорди

Джейкъб Елорди е австралийски актьор, роден на 26 юни 1997 г. Той придоби международно признание с ролята си на Ноа Флин във филмовата поредица на Netflix „Будката за целувки“, която стартира през 2018 г. Елорди допълнително се издигна до известност с образа си на Нейт Джейкъбс в високо оценения драматичен сериал за тийнейджъри на HBO „Еуфория“, който дебютира през 2019 г. Кариерата му продължи с роли в различни филми, включително „Дълбока вода“ (2022). През 2023 г. той получи значително внимание за изпълненията си като Елвис Пресли в биографичната драма на София Копола „Присила“ и като Феликс Катън в черната комедия на Емералд Фенел „Солтбърн“, затвърждавайки статута си на виден млад актьор в Холивуд.

Марго Роби

Марго Роби е австралийска актриса и продуцент. Родена на 2 юли 1990 г., тя започва кариерата си в австралийски независими филми и сапунената опера „Съседи“. Роби придобива международно признание с ролята си срещу Леонардо ди Каприо във филма на Мартин Скорсезе „Вълкът от Уолстрийт“ (2013). Тя се утвърждава допълнително с образа на Харли Куин във филмите от Разширената вселена на DC, започвайки със „Самоубийствен отряд“ (2016). Роби получава признание от критиката и номинация за Оскар за най-добра актриса за изпълнението си като Тоня Хардинг във филма „Аз, Тоня“ (2017), който тя също продуцира чрез своята компания LuckyChap Entertainment. Нейните продуцентски заслуги включват също „Момиче с потенциал“ и „Барби“, където тя играе и главната роля, печелейки още една номинация за Оскар. Други значими роли включват „Имало едно време в Холивуд“ (2019) и „Бомба със закъснител“ (2019).