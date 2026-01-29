Любопитно

Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм

29 януари 2026, 14:59
Марго Роби и Джейкъб Елорди с горещи снимки за"порнографския" си филм
Източник: Getty Images

З вездите от „Брулени хълмове“ Джейкъб Елорди и Марго Роби участваха в гореща фотосесия в Лос Анджелис, предаде Page Six.

Екранният дует позира в тоалети, вдъхновени от дългоочакваната им продукция в сряда, 28 януари, в Бевърли Хилс.

Роби сияеше в огненочервена кожена минирокля с корсет и дълги ръкави. Цялостната визия излъчваше съблазнителна атмосфера на бельо.

Роби също така носеше съответстващо колие тип „чоукер“ и прическа с прибрана коса.

Елорди, изглеждащ елегантно, носеше бели панталони и сиво карирано сако с черна риза отдолу.

Актьорът завърши визията със златни акценти.

Филмът „Брулени хълмове“ е адаптация на романа на Емили Бронте от 1847 г. за две семейства, живеещи в Западен Йоркшир.

Излезлият трейлър за филма се фокусира главно върху физическата връзка между героите на Роби и Елорди – Катрин и Хийтклиф.

Критики

Романът е литературна класика, а филмът обещава да остави малко на въображението, заради което вече получи остри критики. Според привърженици на романа, провокативните сцени и фокус върху сексуалнияте отношения на Катрин и Хийтклиф ще разсее от романтичния, трагичен елемент на историята. Филмът е описан като "порнографски".

Допълнително, Катрин, която в книгата е на 18 години, e играна от 35-годишната Марго Роби, което също предизвика остри коментари. Хийтклийф е цветнокож мъж в книгата, което влияе на сюжета, а Елорди е бял мъж.

Модерната импретация и тоалети са още една причина филмът да получи негативни рецензии, както и "флирта" с цел промотиране на продукцията между Роби, омъжена за Том Акърли, и Елорди.

Джейкъб Елорди

Джейкъб Елорди е австралийски актьор, роден на 26 юни 1997 г. Той придоби международно признание с ролята си на Ноа Флин във филмовата поредица на Netflix „Будката за целувки“, която стартира през 2018 г. Елорди допълнително се издигна до известност с образа си на Нейт Джейкъбс в високо оценения драматичен сериал за тийнейджъри на HBO „Еуфория“, който дебютира през 2019 г. Кариерата му продължи с роли в различни филми, включително „Дълбока вода“ (2022). През 2023 г. той получи значително внимание за изпълненията си като Елвис Пресли в биографичната драма на София Копола „Присила“ и като Феликс Катън в черната комедия на Емералд Фенел „Солтбърн“, затвърждавайки статута си на виден млад актьор в Холивуд.

Марго Роби

Марго Роби е австралийска актриса и продуцент. Родена на 2 юли 1990 г., тя започва кариерата си в австралийски независими филми и сапунената опера „Съседи“. Роби придобива международно признание с ролята си срещу Леонардо ди Каприо във филма на Мартин Скорсезе „Вълкът от Уолстрийт“ (2013). Тя се утвърждава допълнително с образа на Харли Куин във филмите от Разширената вселена на DC, започвайки със „Самоубийствен отряд“ (2016). Роби получава признание от критиката и номинация за Оскар за най-добра актриса за изпълнението си като Тоня Хардинг във филма „Аз, Тоня“ (2017), който тя също продуцира чрез своята компания LuckyChap Entertainment. Нейните продуцентски заслуги включват също „Момиче с потенциал“ и „Барби“, където тя играе и главната роля, печелейки още една номинация за Оскар. Други значими роли включват „Имало едно време в Холивуд“ (2019) и „Бомба със закъснител“ (2019).

Източник: Page Six    
Джейкъб Елорди Марго Роби Брулени хълмове Фотоколл Лос Анджелис Филмова адаптация Емили Бронте Катрин и Хийтклиф Актьорски тоалети Холивудски звезди
Последвайте ни

По темата

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на

Със задна дата: ВАС върна решението за поскъпване на "синя" и "зелена" зона в София

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Кристиано Роналдо за малко не уби оператор

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Мария Филипова също прие за служебен премиер

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Майка на 22 деца, повечето родени в рамките на една година - няма да спра, докато не станат над 100

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
ВАС каза „ДА“ за поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София

ВАС каза „ДА“ за поскъпването на „синя“ и „зелена“ зона в София

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 3 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 3 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 3 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

Обвиниха шофьора на тира от катастрофата, убила бившия кмет на Червен бряг

България Преди 25 минути

Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Трагичната история на Кени, белият тигър със синдром на Даун

Свят Преди 29 минути

Собственикът на Кени призна, че би убил тигърчето при раждането, ако синът му не е смятал, че е „твърде сладък“

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Жени откраднаха 17 900 лв. от джоба на мъж в София

Свят Преди 47 минути

Двете жени са задържани за срок до 72 часа

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Мицкоски с ултиматум към България: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Свят Преди 1 час

Новото му условие е признаване на ОМО „Илинден“, която иска отделяне на Пирин от България

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

Какво каза Кремъл за продажбата на "Лукойл"

България Преди 1 час

Коментарът идва от прессекретаря на руския президент Дмитрий Песков пред журналисти

<p>Марк Антъни очаква осмото си дете</p>

Марк Антъни очаква осмото си дете – съпругата му Надя Ферейра е бременна

Любопитно Преди 1 час

Марк Антъни и съпругата му Надя Ферейра обявиха, че очакват второто си дете заедно – осмото за певеца, като споделиха щастливата новина в Instagram по повод третата годишнина от сватбата си

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

9-годишно дете опита да запали печка само, пострада от изгаряния

България Преди 1 час

Детето е получило изгаряния по лицето и краката

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

Любопитно Преди 1 час

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

Mercedes Simplex от 1905, направен по поръчка на княз Фердинанд I

Бижуто на Фердинанд: Първата кола в България се завърна в пълния си блясък

Любопитно Преди 1 час

Днес е рожденият ден на автомобила. Преди 140 години Карл Бенц патентова своята триколка с двигател, първият автомобил. Ние ви представяме най-старата кола в България, Mercedes, направен за царя

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

Издирват двама души след пожар в къща в Тетевенско

България Преди 2 часа

Към момента тела не са открити поради висока опасност от срутване на сградата

<p>Датският външен министър за Гренландия: Заплахата остава</p>

Датският външен министър за Гренландия: Проведохме успешни разговори със САЩ, но заплахата остава

Свят Преди 2 часа

Ларс Льоке Расмусен заяви, че диалогът е понижил напрежението

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Ким Кардашиян позира в нова секси колекция на Skims (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Андрей Гюров

Мъжът на Лена Бориславова - Мирослав Иванов: Ще ви кажа нещо за Андрей Гюров, което не знаете

България Преди 2 часа

Андрей не бе търсил политическа кариера. Той се включи в Продължаваме Промяната като почти всички нас - воден от желанието да даде своя малък принос за доброто на родината си, пише Иванов във Фейсбук

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

На ръба на гражданска война – какво се случва в САЩ

Свят Преди 2 часа

Напрежението в САЩ ескалира, а някои експерти предупреждават, че ако не бъдат взети спешни мерки, може да избухне гражданска война

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

Мария Габриел е кандидат за поста зам.-генерален директор на ЮНЕСКО

България Преди 2 часа

Българското правителство в оставка е изразило силна подкрепа за нейната кандидатура

Снимката е илюстративна

Секс скандал разтърси политиката в Черна гора, красавица и президентски съветник хвърлиха оставки

Свят Преди 3 часа

Размяна на обвинения в изнудване, заплахи и съдебни жалби белязаха падението на съветник на президента и високопоставена директорка в Подгорица. Докато мрежата ври заради изтеклото видео, властта в Черна гора се раздира от скандал за злоупотреба с влияние и политически реваншизъм

Всичко от днес

От мрежата

10 популярни породи кучета, които не понасят студа

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Февруари идва със сняг

sinoptik.bg
1

Свлачище застрашава цял град в Сицилия

sinoptik.bg

Мила Роберт татуира меч върху кожата си

Edna.bg

От Пловдив до Барселона: „Камп Ноу“ отваря врати за „Вече играеш… Стоичков“

Edna.bg

Левски отваря врати за феновете в петък

Gong.bg

Ботев Пд представи снажен полузащитник

Gong.bg

Второ „да”: Мария Филипова е съгласна да поеме поста служебен премиер

Nova.bg

И омбудсманът Велислава Делчева отказа да стане служебен премиер

Nova.bg