Марго Роби мислела, че ще „влезе в затвора“, защото ударила Леонардо ди Каприо

С поред звездата от „Барби“ Марго Роби е взела творческо решение да удари Леонардо ди Каприо по време на прослушването си за „Вълкът от Уолстрийт“, вместо да го целуне.

В резултат на това, пошегува се тя по време на неотдавнашния епизод на подкаста „Talking Pictures“, зашлевяването на партньора ѝ на сцената всъщност е форма на нападение, което може да доведе до нейния арест.

За щастие, казва Роби, Ди Каприо и режисьорът на филма Мартин Скорсезе я харесали и тя излязла от прослушването не само за да получи ролята, но и без белезници.

„Това не беше в сценария“, казва Роби за шамара, визирайки сцената с хвърлянето на вода в лицето, която чете заедно с Ди Каприо по време на прослушването.

Роби каза, че в определен момент, след като са импровизирали, ДиКаприо „се е върнал към сценария и последната реплика е била „ела тук и ме целуни“.

„В главата ми беше, че напълно мога да целуна Леонардо Ди Каприо точно сега. Това би било страхотно. Нямам търпение да разкажа това на всичките си приятели. А после си казах: „Не. Просто го ударих в лицето“, спомня си Роби.

Според Роби веднага след това е настъпила мъртва тишина, която според нея е продължила цяла вечност, докато Скорсезе и Ди Каприо „не избухнали в смях“ и не я подкрепили с думите: „Беше страхотно!“

