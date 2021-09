Роди се ново кралско бебе

П ринцеса Беатрис роди дъщеря. Така кралица Елизабет II отново стана прабаба.

Внучката на кралицата роди първото си дете от съпруга си Едуардо Мапели Моци, съобщи Бъкингамският дворец.

Момиченцето се е родило в събота в Лондон и тежи 3 килограма. Името на бебето все още не се съобщава.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



