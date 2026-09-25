България

Строителят край пропадналия път във Варна: Нямаме вина за ВиК аварията

От фирмата твърдят, че спукан водопровод е причинил навлизането на вода към строителната площадка

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 11:41
Строителят край пропадналия път във Варна: Нямаме вина за ВиК аварията
Източник: БГНЕС

Ф ирма „Комфорт“, която стои зад строителния обект в близост до пропадналия път във варненския квартал „Аспарухово“, излезе с първи коментар за случилото се. В позиция до NOVA компанията отрича да има вина за ВиК аварията от 18 септември и посочва, че строителните дейности не са причинили пропадането.

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От фирмата твърдят, че около 17:00 ч. на 18 септември е започнал теч вследствие на спукване на етернитов магистрален водопровод с диаметър 200 мм.

„Около 17:00 ч. започна теч, причинен от спукан етернитов магистрален водопровод Ø200, по улицата в южната част на строителната площадка, която не се ползва за достъп до обекта с машини и техника“, посочват от „Комфорт“.

Според компанията водата е започнала да навлиза към строителната площадка заради високото налягане във водопровода.

„В резултат на това и поради голямото налягане на водопровода, течът се увеличи и под напор започна да навлиза към строителната ни площадка, като единствено укрепителната стена задържа цялата земна маса, която той подкопа“, твърдят от фирмата.

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От „Комфорт“ заявяват, че охранителните камери показват как укрепителната шлицова стена на обекта не е била деформирана преди спукването на водопровода.

По думите на компанията към момента стената поема товара на срутените земни маси и допринася за задържането на пътя.

Фирмата отрича и твърденията, че строителният обект е незаконен.

От „Комфорт“ посочват още, че съгласуването на ВиК проектите с оператора се отнася до начина, по който сградата ще бъде присъединена към градската ВиК мрежа.

„Важно е да се отбележи, че ВиК проектите, които се съгласуват с оператора, не включват конструкции, архитектура, геология, укрепване и др. Те включват единствено начина на захранване на сградата във ВиК мрежата на града“, се посочва в позицията.

Според компанията оценката на състоянието на укрепването и изграждането на конструкцията на сградата не попадат в компетенциите на ВиК дружеството.

От „Комфорт“ отговарят и на твърденията, че строителните дейности на жилищния комплекс продължават.

Управителят на компанията Атанас Костурков заявява, че строителството е спряно още на 21 септември след заповед на РДНСК - Варна.

По думите му оттогава дейностите на терен са насочени единствено към допълнително укрепване на стената.

В четвъртък кметът на Варна Благомир Коцев съобщи, че свлачището в квартал „Аспарухово“ е овладяно и жителите в района, където пропадна пътят, могат да бъдат спокойни.

Коцев коментира и възможността в града да бъде наложен мораториум върху строителството.

По думите му общината работи по конкретни стъпки за балансиране на строителните дейности, особено в районите с недостатъчна инфраструктура и голям инвеститорски интерес.

„Това е валидно за целия град и най-вече за зоните, в които липсва инфраструктура, но има голям инвеститорски интерес“, посочи кметът.

Той отбеляза, че във Варна и околните райони все още има места, в които няма достатъчно добра канализация, пътища, детски градини и училища.

„Затова нашата роля като Община винаги е била да се забави жилищното строителство до степен, в която може да се навакса с публичната инфраструктура“, допълни Коцев.

По думите му вече е сформирана група, която работи по промени в Общия устройствен план на Варна.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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