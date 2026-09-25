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Сексът като огледало

В този епизод на „Доктор Здраве с Мария“ говорим по една тема, която е напълно естествена, но често остава обвита в притеснение, неудобство и много митове – сексът

25 септември 2026, 12:21
Сексът като огледало
Източник: д-р Здраве

О свен източник на удоволствие и близост, той е и важна част от нашето психично и емоционално здраве. Какво всъщност се случва в съзнанието ни, когато говорим за интимност? Защо стресът, тревожността и ежедневните проблеми често се отразяват на сексуалния ни живот? И как откритата комуникация с партньора може да направи връзката по-силна и по-пълноценна?

За да потърсим отговорите на тези и още много въпроси, в студиото ни гостува Лучия Таскова - психолог, арт терапевт, детско-юношески психолог, фамилен и брачен консултант с над 15 години опит в сферата на индивидуалното, фамилно и брачно консултиране.

С нея говорим за секса отвъд стереотипите – като част от човешката близост, доверието и емоционалното благополучие.

Живеем в свръхсексуализирано общество, богато на техники и пози, но емоционално неграмотно в спалнята. От психологическа гледна точка сексът е огледало на емоционалното състояние, самооценката и динамиката във връзката. Всичко потиснато през деня изплува вечер. Свалянето на дрехите отнема секунди, но свалянето на психологическите защити пред друг човек е истинският тест за уязвимост.

Вместо автентичен израз на близост и удоволствие, сексът често и масово бива използван за несексуални цели – за успокоение, за валидация, за контрол и власт… Жените често търсят потвърждение, че са желани и ценни, а мъжете търсят утвърждаване като „Завоеватели“, което им се явява като трофей и мерило за мъжествеността. Това поражда страх от представянето и последваща празнота. Сексът се използва като оръжие чрез наказание (сексуален бойкот) или награда за манипулация. Контролът винаги е маска на страха и безпомощността. Прави се за „закупуване на спокойствие“ и избягване на конфликт. Той налива бетон върху страстта и превръща близостта в транзакция с високата цена на собственото достойнство.

Затова понякога тялото реагира и протестира. Зад повечето сексуални проблеми стоят нечути емоционални викове. Всеки път, когато казваме „Да“, а цялото ни същество иска да каже „Не“, всъщност извършваме микронасилие над себе си. Тялото никога не лъже и реагира с блокажи. Ниското либидо сигнализира за липса на емоционална безопасност и натрупано недоволство. Еректилната дисфункция при млади мъже в голяма степен е тревожност от представянето. Затрудненията с оргазма (или вагинизъм) произтичат от страх и невъзможност за пускане на контрола.

Сексуалният проблем не е личен провал или 'разваляне', а сигнална лампичка, че нещо в емоционалния свят или във връзката има нужда от грижа. С възрастта и хормоналните промени (менопауза и андропауза) най-голямата грешка е опитът да се повтори сексът от младостта. На 50 години телата сменят езика си и сексът се освобождава от сляпата хормонална буря и става по-бавен, сетивен и съзнателен. Най-големият афродизиак тук са емоционалната безопасност и хуморът.

Пътят към изцелението е да се свали натиска и да има открита комуникация. Да се премахне крайната цел (оргазъм/перфектно представяне) и да има завръщане към споделеното докосване. Да има разговори за секса извън спалнята на неутрална територия. В една здравословна връзка пространството за „Не“ трябва да е толкова безопасно, колкото и за „Да“.

Лучия Таскова e фамилен и брачен консултант, детско-юношески психолог, арттерапевт, с 15 години практически опит. “В работата си вярвам, че всеки човек и всяко семейство носят в себе си ресурса да преминат през трудните периоди, стига да намерят правилното пространство да бъдат чути. Като специалист по семейно и брачно консултиране, помагам на двойки и семейства да преоткрият общия си език, да преминат през кризите във връзката и да изградят по-дълбока, автентична близост. Вярвам, че здравите отношения започват с разбиране — първо към самите себе си, а след това и към хората, които обичаме."

Източник: Д-р Здраве    
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