Нови попълнения в Залата на славата на рокендрола, ето кои са те

Т ина Търнър, Джей-Зи, Керъл Кинг, Тод Ръндгрен, "Фу файтърс" и "Гоу-гоус" бяха въведени в Залата на славата на рокендрола в град Кливланд, щата Охайо, съобщава The New York Times.

Търнър и останалите са избраниците в изпълнителската категория.

At the Rock & Roll Hall of Fame, a video introduction for Jay-Z opened with a tribute from Barack Obama, and the indefatigable powerhouse singer Tina Turner was finally inducted as a solo performer. https://t.co/QlugFOSGIa