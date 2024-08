"Обвинявайте планетата за всичките си проблеми": Какво наистина се случва по време на ретроградния Меркурий

С адика, астролог и духовен наставник, казва на своите 5000 последователи в Instagram да внимават за технологични проблеми, проблеми в общуването с хората и дори за автомобилни катастрофи преди ретроградния Меркурий да започне да действа от 5 август.

Няколко пъти годишно Instagram и TikTok са заливани с предупредителни публикации като тази - както и с по-закачливо съдържание.

Меркурий е най-близката до Слънцето планета, а ретроградният Меркурий е оптическа илюзия, която се случва три или четири пъти годишно и кара планетата да изглежда, че се движи в обратна посока. Ефектът е подобен на този, при който една кола изпреварва друга и за тези в по-бързата кола изглежда, че по-бавният автомобил се движи назад. Всички планети изглеждат по този начин от Земята в различни моменти, тъй като обикалят около Слънцето с различна скорост.

Хората наблюдават ретроградния Меркурий от хиляди години и много вярващи в астрологията (влиянието на звездите и планетите върху междуличностните събития) го свързват с увеличаване на личните проблеми, пише BBC.

Лина Сахаб, 42-годишна жена, която работи в неправителствена организация, разказва пред BBC, че някога е вярвала, че суеверията, свързани с Меркурий, са истина.

"Тогава започнах да забелязвам, че пречките в живота ми наистина се случват, когато Меркурий е ретрограден. Лаптопът ми изведнъж спираше да работи или купувах нещо, свързано с технологии, което не функционираше правилно", разказва тя.

Липсата на доказателства за астрологията не вреди на популярност на астролозите, особено в социалните мрежи.

В епоха, в която можем както да предсказваме времето, така и да намираме отговори на повечето си въпроси в Google, ентусиастите на астрологията често търсят в хороскопите насоки за неща, които повечето хора все още смятат, че не могат да контролират - като романтиката, приятелството или дори технологиите.

Може би не е случайно, че според Google Trends търсенията на "натална карта" и "астрология" достигат петгодишен връх през 2020 г., по време на пандемията от COVID-19 - време на огромна несигурност.

Макар че сега астрологията се смята за псевдонаука, в древните цивилизации, в които тя е била замислена за първи път, хората са се нуждаели от начини, които да им помогнат да предсказват неща като времето на валежите, температурата, вятъра и слънчевата светлина - и това е било умение за оцеляване.

Астрологията може да се проследи назад във времето между 3000 г. пр.н.е. и 2001 г. пр.н.е. в регион на Западна Азия, известен тогава като Месопотамия. Оттам тя се разпространява в Индия и в крайна сметка започва да прилича повече на сегашния си вид по време на елинистичния период (323-31 г. пр. Хр.) в Древна Гърция.

Според д-р Никълъс Кемпиън, професор по космология и култура в Университета на Уелс "Тринити Сейнт Дейвид", феноменът ретрограден Меркурий е открит през последния век пр.н.е. - но не винаги е бил тълкуван така, както е днес.

Д-р Кемпиън казва, че през Средновековието, ако някой се е опитвал да отговори на даден въпрос, като е чертаел астрологична карта, ретроградният Меркурий се е приемал като знак, че отговорът е отрицателен или че нещо е "малко вероятно да се случи".

"Едва през ХХ век в астрологията на англоговорящия свят той започва да придобива ново значение", казва експертът по астрология.

Д-р Кемпиън казва, че съвременните астролози, които се придържат към влиянието на ретроградния Меркурий, смятат, че той означава, че плановете ще бъдат отложени или че е лош момент за започване на нова работа.

"Това е много характерно за определено направление на западната астрология. Сега западната астрология се разпространява по целия свят чрез социалните медии и приложенията, така че тя става глобална", казва той.

Д-р Кемпиън казва, че ретроградният Меркурий не винаги е имал същата значимост, както днес: "Той винаги е бил много незначително явление в астрологията."

