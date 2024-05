Причината изненада дори учените: Реките в Аляска стават оранжеви

С поред ново проучване реките и потоците в Аляска променят цвета си - от чисто, прозрачно синьо до ръждиво оранжево - заради токсичните метали, които се отделят при размразяването на вечната замръзналост.

Откритието изненадва изследователите от Службата на националните паркове, Калифорнийския университет в Дейвис и Геологическата служба на САЩ, които провеждат тестове на 75 места във водните басейни на планината Брукс в Аляска. Според проучването, публикувано в списание Communications, реките и потоците в планинската верига сякаш са ръждясали и са станали мътни и оранжеви през последните пет до десет години: Земя и околна среда.

