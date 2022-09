Невиждана буря се разрази в Аляска, наводнения и отнесени къщи (ВИДЕО/СНИМКИ)

М ощна буря премина в събота на север през Беринговия проток, предизвика наводнения в няколко крайбрежни селища в западната част на Аляска, прекъсна електрозахранването, отнесе къщи и накара хората да потърсят безопасност на по-високи места, предаде Асошиейтед прес.

Communities along Alaska's western coast faced widespread flooding as a powerful storm — the remnants of Typhoon Merbok — roared across the Bering Sea, with wind gusts tearing the siding off buildings and a storm surge pulling homes from their foundations. https://t.co/cZ9zLZ4lO6