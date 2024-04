Ребел Уилсън твърди, че се е чувствала „сексуално тормозена“ от Саша Барън Коен

Р ебел Уилсън твърди, че се е чувствала така, сякаш Саша Барън Коен я е "тормозил сексуално" на снимачната площадка на филма "Гримсби" и вярва, че той "кара хората да се чувстват неудобно".

Австралийската актриса отправи обвиненията за британската комедийна звезда в мемоарите си Rebel Rising, които бяха пуснати в САЩ вчера.

Представител на Барън Коен описва нейните твърдения като "доказуемо неверни" в изявление, дадено на информационната агенция PA.

Rebel Wilson claims she felt 'sexually harassed' by Sacha Baron Cohen on set of Grimsby Read more🔗 https://t.co/MkLuioW0WO

44-годишната Уилсън участва заедно с 52-годишния Барън Коен в шпионската екшън комедия "Гримсби" от 2016 г., играейки негова екранна приятелка.

Уилсън казва, че иска да сподели предполагаемите си преживявания, тъй като „колкото повече жени говорят за подобни неща, надяваме се, по-малко да се случва“.

Уилсън твърди, че е чувствала, че всеки път, когато е говорила с Барън Коен по време на снимките в Южна Африка, той е споменавал, че иска да отиде гола в предстоящите сцени, което според нея по никакъв начин не е било „съществено“ за сюжета.

Тя го обвинява, че той е искал да изглежда и да се чувства ужасно, като се твърди, че я е накарал да се облече в по-тесни дрехи, "където може да се види възможно най-много целулит".

Уилсън също описва конкретен предполагаем инцидент на снимачната площадка, като твърди, че е била "примамена" в необзаведена бетонна стая с матрак на пода, като единствените хора в стаята са били Барън Коен "и неговите приятели".

Уилсън, която казва, че е била „уплашена“, твърди, че наоколо не е имало режисьор или филмов екип и добавя: „Моето мнение е, че Саша Барон Коен кара хората да се чувстват неудобно.“

Представител на Барън Коен каза: „Въпреки че оценяваме значението на изказването, тези очевидно неверни твърдения са пряко противоречащи на обширни подробни доказателства, включително документи от това време, филмови кадри и разкази на очевидци от присъстващите преди, по време и след продукцията."

Съпругата на Барън Коен Айла Фишър също се появява във филма, заедно с Марк Стронг, Пенелопе Круз , Рики Томлинсън и Джони Вегас.

Isla Fisher breaks social media silence after her husband Sacha Baron Cohen was accused of sexual harassment by Rebel Wilson pic.twitter.com/vspeuoJUV0