Ребел Уилсън разкри, че е загубила девствеността си на 35 години

Р ебел Уилсън разкри, че е загубила девствеността си на 35 години и се надява, че споделянето на личната й история ще изпрати „положително послание“ към другите.

44-годишната актриса, родена в Австралия, каза, че е включила разкритието в предстоящите си мемоари "Rebel Rising", излизащи на 2 април, за да увери младите хора, че „не всеки трябва да загуби девствеността си като тийнейджър“.

„Хората могат да изчакат, докато станат готови, или докато станат малко по-зрели“, казва Уилсън. „И мисля, че това може да е положително послание. Очевидно не е нужно да чакате, докато навършите тридесетте като мен, но не трябва да чувствате натиск като млад човек“, казва Уилсън.

Актрисата си спомня как е избягвала темата колкото е възможно повече като тийнейджър поради това, че е била „засрамена“.

„Имаше един неясен момент, мисля, че казах на най-добрия си приятел: „О, да, направих го просто, за да свърша с това, когато бях на 23“, разказва Уилсън. — "Просто наистина, за да избегна въпросите".

Ребел Уилсън се сгоди за приятелката си Рамона Агрума

Тя се опита да заобиколи темата, когато се появи или отклони, колкото можеше.

„Обикновено просто излизах от стаята, когато се провеждаше разговорът“, продължава тя.

Въпреки че тя нарича себе си "късно разцъфтяла", Уилсън вярва, че ако е била 20 години по-млада, нейният опит и изследване на нейната сексуалност биха били "много различни".

