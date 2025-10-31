„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Н осителката на награда „Грами“ Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите – и го направи право директно.

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“ по време на церемонията Wall Street Journal Innovator Awards в Ню Йорк в сряда вечерта, за да призове милиардерите да поделят богатството си.

Айлиш получи наградата пред публика, изпълнена с едни от най-богатите и влиятелни личности в света – сред тях и главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг.

„Обичам ви всички, но тук има няколко души, които имат много повече пари от мен“, каза Айлиш на сцената. „Ако сте милиардери, защо сте милиардери? Без омраза, но раздайте парите си.“

Зукърбърг присъстваше на събитието със съпругата си Присила Чан. Състоянието му се оценява на около 227,9 милиарда долара.

Айлиш продължи речта си с размисъл върху емпатията и социалната отговорност:

„В момента живеем във време, в което светът е наистина, наистина лош и мрачен, а хората се нуждаят от емпатия и помощ повече от всякога – особено в нашата страна“, каза тя. „Бих казала, че ако имате пари, би било чудесно да ги използвате за добри неща – може би да ги дадете на хора, които наистина се нуждаят от тях.“

Коментарите ѝ дойдоха малко след като тя обяви собствена благотворителна инициатива, съобщава USA Today.

Преди да се качи на сцената, водещият Стивън Колбърт разкри, че Айлиш ще дари 11,5 милиона долара от приходите от световното си турне Hit Me Hard and Soft на организации, посветени на продоволственото равенство, климатичната справедливост и намаляването на въглеродното замърсяване.

В скорошно интервю за списание WSJ певицата обсъди и усилията си да направи турнето си по-устойчиво – с биоразградими конфети, рециклирани материали и кетъринг изцяло на растителна основа.

„Можете буквално да направите всички същите неща, но с устойчиви материали – просто хората не го правят“, каза тя. „Всеки може да го направи. Просто повечето не го правят.“