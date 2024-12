Уцелиха с предмет в лицето Били Айлиш по време на концерт (ВИДЕО)

Б или Айлиш бе уцелена от предмет по време на концерт миналата седмица.

22-годишната певица беше на сцената на Desert Diamond Arena в Аризона, в петък, 13 декември, когато нещо, което изглеждаше като гривна, я удари в лицето, докато изпълняваше песента си „What Was I Made For?“.

На кадри, споделени от фенове в TikTok, се вижда как Айлиш се мръщи и обръща главата си встрани от публиката, преди да освирка действието в знак на възмущение.

След това Айлиш продължава да пее наградената си с „Оскар“ песен от саундтрака на филма за Барби, преди небрежно да захвърли предмета настрани.

Айлиш започна турнето си Hit Me Hard and Soft в края на септември. След като приключат концертите ѝ в Северна Америка, тя има планирани дати в Европа и Австралия от февруари нататък.

По време на световната премиера на „Барби“ през юли 2023 г. Айлиш заяви пред The Hollywood Reporter, че е получавала много удари на сцената, като призова феновете да не хвърлят предмети.

„Хората просто се вълнуват, а това може да бъде опасно“, обясни тя.

