Били Айлиш и Нат Улф потвърдиха връзката си

Б или Айлиш и Нат Улф официално потвърдиха романтичната си връзка със страстна целувка, въпреки че преди това отричаха слуховете за нея.

Лятната любов разцъфна бързо за 23-годишната носителка на награда „Грами“ и 30-годишния актьор, които сложиха край на спекулациите, демонстрирайки близостта си пред очите на света.

We love this. ♥️#BillieEilish confirms her romance with Nat Wolff with a kiss in Venice.#Trending pic.twitter.com/z5baRKrj6L