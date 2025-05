Всички говорят за нея: Били Айлиш обра овациите и наградите на AMAs 2025

И зпълнителката Били Айлиш бе удостоена с най-голямото отличие на Американските музикални награди, като спечели наградата за изпълнител на годината в Лас Вегас на официална церемония, предаде Ройтерс.

Поп певицата Айлиш спечели приза за изпълнител като в същата категория бяха номинирани Тейлър Суифт, Кендрик Ламар, Морган Уолън и други. Айлиш спечели във всички седем категории, в които беше номинирана, включително и албум на годината.

Billie accepting her award for ‘Artist of the Year’ at the #AMAs 🥰



pic.twitter.com/rEPursvz9G