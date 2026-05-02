България

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

Собственикът разхождал кучето без повод

2 май 2026, 12:29
Източник: istockphoto

Д ете е било нахапано от питбул в Козлодуй, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Враца. Сигналът е подаден от жена, която обяснила, че на улицата пред дома ѝ малолетно дете е било нападнато от куче и е получило няколко разкъсно-контузни рани по левия крак.

От проведените издирвателни мероприятия е установено, че 34-годишен мъж от същия град, криминално проявен и осъждан, е разхождал две кучета от породата „питбул“, като едното от тях е било без повод и е нападнало детето, съборило го е на земята и го е нахапало. Собственикът е издърпал кучето, след което се е прибрал в дома си.

На детето е оказана медицинска помощ в Спешния център в Козлодуй и е освободено. Собственикът на кучето е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от Наказателния кодекс. Съгласно текста, който не положи достатъчно грижи за гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с глоба до пет хиляди лева.

Източник: БТА,  Мая Ценова    
