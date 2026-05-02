Свят

Жаир Болсонаро претърпя успешна операция в Бразилия

Той остава под наблюдение в клиника след интервенция на рамото

2 май 2026, 10:49
Източник: БТА

Б ившият бразилски президент Жаир Болсонаро, който изтърпява  присъда в условия на домашен арест заради опит за преврат, беше успешно опериран, предаде Франс прес.

Бившият крайнодесен държавен глава е претърпял артроскопска реконструктивна операция на сухожилията на рамото, която е преминала без усложнения, се казва в медицинския бюлетин на частната клиника "ДФ Стар".

„Операцията приключи! Благодаря на целия екип!“, написа съпругата на Болсонаро - Мишел, в Инстаграм.

От клиниката добавиха, че Болсонаро остава под наблюдение, без да посочват кога ще бъде изписан.

Жаир Болсонаро вече беше хоспитализиран за две седмици през март за лечение на бронхопневмония. След изписването му той се върна в дома си в столицата след разрешение да излежава временно по хуманитарни причини присъдата си при условия на домашен арест.

Болсонаро претърпя няколко операции през последните години заради последици от прободна рана в корема, получена по време на предизборен митинг през 2018 г.

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

През септември той беше осъден на 27 години затвор от Върховния съд, който го призна за виновен в заговор срещу левия президент Луиз Инасио Лула да Силва.

В четвъртък бразилският парламент проправи пътя за съкращаване на периода на неговото лишаване от свобода, като отмени ветото на Лула да Силва върху закон, който предвижда намаляване на срока за облекчаване на присъдата му.

Болсонаро има забрана да заема избираема длъжност и през декември той посочи своя най-голям син, сенатора Флавио Болсонаро, който е на 45 години, за свой политически наследник, който да се яви на президентските избори през октомври срещу Лула да Силва. Последните проучвания показват, че двамата претенденти са с изравнени шансове за успех на вота.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Жаир Болсонаро Домашен арест Операция на рамото Бразилия Политика Президентски избори Луиз Инасио Лула да Силва Съдебна присъда Опит за преврат Здравословно състояние
