Свят

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Близначките Мишел и Лавиния Озбърн винаги са споделяли особена връзка

2 май 2026, 12:00
Източник: iStock

Б лизначките Мишел и Лавиния Озбърн винаги са споделяли особена връзка.

Но когато Лавиния кликва върху имейл с резултатите от домашен ДНК тест през септември 2022 г., тя е обзета от чувство на тревога.

"Може би подсъзнателно съм знаела", казва тя.

Резултатите от теста разкриват нещо изумително: близначки Лавиния и Мишел нямат един и същ баща.

Те са заченати по естествен път, израснали са заедно в една и съща утроба и са родени от една и съща майка с разлика от няколко минути, но всъщност са полусестри.

Мишел и Лавиния, на 49 години, съществуват благодарение на изключително рядък биологичен процес, наречен хетеропатернална суперфекундация. За да се случи, жената трябва да произведе повече от една яйцеклетка в един и същ цикъл, яйцеклетките трябва да бъдат успешно оплодени от сперматозоиди на различни мъже, а получените ембриони трябва да оцелеят през бременността.

Само около 20 такива случая са били документирани в света. След месеци проучване на тяхната история за радиосерията на BBC Radio 4 "The Gift", установих, че Лавиния и Мишел са единственият документиран случай на близнаци с различни бащи във Великобритания.

За Лавиния това откритие е опустошително. Тя и Мишел са имали трудно детство, в което са били прехвърляни между домове и различни настойници.

"Тя беше единственото, в което бях сигурна, единственото, на което вярвах", казва Лавиния. "А после се оказа, че не е."

Но когато Лавиния се обажда на сестра си, за да сподели новината, Мишел реагира по различен начин.

"Не бях изненадана", казва Мишел. "Все още съм в недоумение, че това може да се случи, това е супер странно, супер необичайно, супер рядко, но има смисъл."

Майката на Мишел и Лавиния е била уязвима 19-годишна жена, когато ги ражда в Нотингам през 1976 г.

"Тя е преживяла насилие от страна на своя втори баща", казва Мишел. "Майка ни е била ту в приемни семейства, ту в детски домове през детството си."

Когато сестрите са питали кой е баща им, майка им винаги е казвала, че това е човек на име Джеймс. "Той не беше част от живота ни", допълва Мишел.

Майка им също често отсъства от живота им. Когато са на пет години, тя получава възможност да учи в университет в Лондон и оставя децата си в Нотингам при майката на най-добрата си приятелка, която близначките наричат "баба".

Съд разкри, че близначки са от двама различни бащи

"Баба беше строга, не много емоционална, не особено гальовна. Единственото сигурно нещо за мен беше Мишел", казва Лавиния.

"Докато я имах нея, се чувствах в безопасност", казва Мишел. "Бяхме тя и аз срещу света."

На 10-годишна възраст момичетата се местят при майка си в Лондон. Но само няколко години по-късно отново са изпратени да живеят в едно от предишните приемни семейства на майката. Те не могат да разберат защо тя се държи на дистанция от тях.

"Физически и емоционално тя беше недостижима", казва Лавиния.

След дълго отсъствие Джеймс се връща в живота им, когато са в тийнейджърска възраст. Лавиния успява да го открие, макар да мисли, че разпознава себе си в него, Мишел никога не е сигурна, че той е техният баща. Дълбоко в нея остават съмнения.

Към края на 2021 г. майка им вече страда от ранна деменция и не може да отговаря на въпросите им. Мишел вижда снимка на Джеймс и става още по-убедена, че той не е неин баща.

"Просто си казах: ти изобщо не приличаш на мен", казва Мишел. "Затова си купих тест."

Когато правиш ДНК тест, разкриваш истини не само за себе си, но и за семейството си. Но Мишел не мисли как резултатите могат да повлияят на Лавиния, когато изпраща пробата си за анализ. Резултатите пристигат на 14 февруари 2022 г., същия ден, в който майка им умира.

Името на Джеймс не фигурира в бащинската линия на Мишел, той не е неин баща.

След седмици на проучване Мишел открива, че неин биологичен баща е Алекс, брат на жена, която е била приятелка на майка им. Мишел се свързва с негови роднини, които я предупреждават, че той от години се бори с алкохолна и наркотична зависимост и живее на улицата.

Мишел и Лавиния се срещат с жена на име Оливин, за която Мишел смята, че е първа братовчедка и на двете. Мишел усеща мигновена връзка.

"Просто знаех, че сме кръвни роднини", казва тя. Но Лавиния не чувства същото. Когато Оливин показва снимки на семейството си, Лавиния не вижда себе си в лицата им.

Медицинско чудо: Близнаци от двама различни бащи

Лавиния решава също да направи ДНК тест. Тя не очаква различен резултат от Мишел, но иска да потвърди нарастващото си усещане, че семейството на Алекс не е нейното.

"Просто исках потвърждение", казва тя.

Когато вижда резултатите и разбира шокиращата истина, че сестра ѝ всъщност е нейна полусестра, Лавиния е съкрушена и разгневена.

"Бях ядосана на Мишел, че ме накара да премина през това, защото не исках тази реалност."

И това не е всичко. Когато Лавиния разглежда внимателно резултатите, тя вижда, че Джеймс също не е неин баща.

Лавиния не иска да разбере кой е нейният баща, но Мишел е решена да получи отговори. Преглеждайки данните на сестра си, Мишел открива Артър, биологичния баща на Лавиния. Близначките отиват да го посетят в дома му в Западен Лондон.

"Единият близнак не е мой"

"Той беше малко нервен, но има буен характер като мен", казва Лавиния. В края на срещата тя го целува по бузата.

"Просто почувствах, че трябва да го направя."

Оттогава Лавиния и Артър са много близки, виждат се няколко пъти месечно, често заедно с Мишел.

"Чувствам, че съм намерила място, където принадлежа, и това място е при баща ми", казва Лавиния. Той вече е казал на Мишел, че и тя може да го нарича "татко".

На по-късна среща близначките питат Артър какво знае за това как са били заченати.

"Той каза: "Майка ви дойде на вратата ми. Беше много разстроена. Плачеше", казва Мишел. "Тя е отишла при него, защото не се е чувствала в безопасност и е била в шок."

Мишел и Лавиния никога няма да разберат дали майка им е подозирала, че имат различни бащи.

"Сигурно това я е побърквало", казва Лавиния. "Сигурно е виждала нещо, усещала е нещо."

"Мисля, че дълбоко в себе си мама е знаела, но е била в голямо отрицание", казва Мишел.

Лавиния и Мишел винаги са били наясно с различията си. Истините, разкрити от ДНК тестовете, първоначално правят тези различия още по-осезаеми, но връзката им остава уникална.

"Ние сме чудо", казва Лавиния. "Винаги ще имаме близост, която не може да бъде разрушена."

"Тя ми е сестра", казва Мишел. "Нищо не може да промени това."

Източник: BBC    
Последвайте ни

По темата

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

Говори Google: Gemini става основна част от колите с Android Automotive

carmarket.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 20 часа
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 15 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 13 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасен разлив на пестициди край Свищов

Опасен разлив на пестициди край Свищов

България Преди 56 минути

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид

"Оскарите" с нравила за номинации и забрана за AI съдържание

"Оскарите" с нравила за номинации и забрана за AI съдържание

Свят Преди 1 час

Промени и в категорията за най-добър международен филм

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Свят Преди 2 часа

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път

<p>Исторически сребърен медал за България</p>

Исторически сребърен медал за българските грации на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 3 часа

Страната беше представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Свят Преди 3 часа

Машината е летяла с висока скорост преди удара, съобщават местните власти

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Свят Преди 4 часа

Евелио Менхивар-Аяла става епископ на Уелинг-Чарлстън

<p>Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат &quot;като пирати&quot;</p>

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 4 часа

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

<p>Обявиха бедствено положение в Пампорово</p>

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

България Преди 4 часа

Активирано свлачище в района на "Райковски ливади" прекъсна основната пътна връзка; въведени са обходни маршрути и мерки за сигурност

<p>Ремонт променя маршрута на три трамвая</p>

Ремонт по бул. "България" налага временна реорганизация на градския транспорт

България Преди 4 часа

Въвежда се временна организация на движението до 3 май с нови маршрути и автобусна линия 7ТМ

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Любопитно Преди 5 часа

Високият холестерол често се причинява от диета, богата на наситени мазнини, затлъстяване и липса на физически упражнения

,

50-годишни компютри с 68 килобайта памет все още управляват сондите „Вояджър“ на НАСА

Любопитно Преди 5 часа

Един-единствен кадър от 4K видео би бил достатъчен, за да срине системите на легендарните апарати, които продължават да изследват междузвездното пространство

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Учени откриха вирус, който може да предизвика следващата пандемия

Свят Преди 5 часа

Скорошно проучване, публикувано в списание Nature, сочи, че група вируси от Африка може да бъде потенциален кандидат за подобен сценарий

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Фабрика за чорапи "Владимир Путин"

Свят Преди 5 часа

Путин не ни чува, казват дори активните поддръжници на войната срещу Украйна. А той блясково потвърждава хипотезата им, призовавайки да се плетат чорапи за фронта, констатира Иван Преображенски

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Гришо в режим „007“: Българската звезда превзе Монте Карло с Ейса и с уникално Lamborghini за милиони

Любопитно Преди 5 часа

Най-добрият български тенисист за пореден път доказа, че стилът му извън корта е също толкова безупречен, колкото и неговият бекхенд, превръщайки една обикновена вечеря в Монте Карло в холивудска сцена

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

Облачно и дъждовно време в събота, кога да очакваме затопляне

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 12°

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Свят Преди 13 часа

Режимът обхваща 53 африкански страни, т.е. всички на континента без Есватини

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Синът на Луиза Григорова-Макариев с първи колан по карате

Edna.bg

Донатела Версаче – жената, която превърна болката в блясък

Edna.bg

ЦСКА с важна информация за феновете (ВИДЕО)

Gong.bg

Пореден проблем за решаване в Берое

Gong.bg

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Nova.bg

Тела на делфини изплуваха на различни плажове край Варна (ВИДЕО)

Nova.bg