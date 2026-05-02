Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Б лизначките Мишел и Лавиния Озбърн винаги са споделяли особена връзка.

Но когато Лавиния кликва върху имейл с резултатите от домашен ДНК тест през септември 2022 г., тя е обзета от чувство на тревога.

"Може би подсъзнателно съм знаела", казва тя.

Резултатите от теста разкриват нещо изумително: близначки Лавиния и Мишел нямат един и същ баща.

Те са заченати по естествен път, израснали са заедно в една и съща утроба и са родени от една и съща майка с разлика от няколко минути, но всъщност са полусестри.

Мишел и Лавиния, на 49 години, съществуват благодарение на изключително рядък биологичен процес, наречен хетеропатернална суперфекундация. За да се случи, жената трябва да произведе повече от една яйцеклетка в един и същ цикъл, яйцеклетките трябва да бъдат успешно оплодени от сперматозоиди на различни мъже, а получените ембриони трябва да оцелеят през бременността.

Само около 20 такива случая са били документирани в света. След месеци проучване на тяхната история за радиосерията на BBC Radio 4 "The Gift", установих, че Лавиния и Мишел са единственият документиран случай на близнаци с различни бащи във Великобритания.

За Лавиния това откритие е опустошително. Тя и Мишел са имали трудно детство, в което са били прехвърляни между домове и различни настойници.

"Тя беше единственото, в което бях сигурна, единственото, на което вярвах", казва Лавиния. "А после се оказа, че не е."

Non-identical twins Michelle and Lavinia Osbourne were born within minutes of each other - but have different dads.



They are the only set of twins with different fathers in the UK.



The DNA results arrived on 14 February 2022 - the same day Michelle and Lavinia's mother died.… pic.twitter.com/6CuU6gQYjW — Tony (@TonyL_01) May 2, 2026

Но когато Лавиния се обажда на сестра си, за да сподели новината, Мишел реагира по различен начин.

"Не бях изненадана", казва Мишел. "Все още съм в недоумение, че това може да се случи, това е супер странно, супер необичайно, супер рядко, но има смисъл."

Майката на Мишел и Лавиния е била уязвима 19-годишна жена, когато ги ражда в Нотингам през 1976 г.

"Тя е преживяла насилие от страна на своя втори баща", казва Мишел. "Майка ни е била ту в приемни семейства, ту в детски домове през детството си."

Когато сестрите са питали кой е баща им, майка им винаги е казвала, че това е човек на име Джеймс. "Той не беше част от живота ни", допълва Мишел.

Майка им също често отсъства от живота им. Когато са на пет години, тя получава възможност да учи в университет в Лондон и оставя децата си в Нотингам при майката на най-добрата си приятелка, която близначките наричат "баба".

Съд разкри, че близначки са от двама различни бащи

"Баба беше строга, не много емоционална, не особено гальовна. Единственото сигурно нещо за мен беше Мишел", казва Лавиния.

"Докато я имах нея, се чувствах в безопасност", казва Мишел. "Бяхме тя и аз срещу света."

На 10-годишна възраст момичетата се местят при майка си в Лондон. Но само няколко години по-късно отново са изпратени да живеят в едно от предишните приемни семейства на майката. Те не могат да разберат защо тя се държи на дистанция от тях.

"Физически и емоционално тя беше недостижима", казва Лавиния.

След дълго отсъствие Джеймс се връща в живота им, когато са в тийнейджърска възраст. Лавиния успява да го открие, макар да мисли, че разпознава себе си в него, Мишел никога не е сигурна, че той е техният баща. Дълбоко в нея остават съмнения.

Към края на 2021 г. майка им вече страда от ранна деменция и не може да отговаря на въпросите им. Мишел вижда снимка на Джеймс и става още по-убедена, че той не е неин баща.

Lavinia and Michelle are twins who grew together in the same womb, were born from the same mother, and delivered within minutes of each other – but have different fathers. https://t.co/YOzrw9DneF — Alan Kasujja (@kasujja) May 2, 2026

"Просто си казах: ти изобщо не приличаш на мен", казва Мишел. "Затова си купих тест."

Когато правиш ДНК тест, разкриваш истини не само за себе си, но и за семейството си. Но Мишел не мисли как резултатите могат да повлияят на Лавиния, когато изпраща пробата си за анализ. Резултатите пристигат на 14 февруари 2022 г., същия ден, в който майка им умира.

Името на Джеймс не фигурира в бащинската линия на Мишел, той не е неин баща.

След седмици на проучване Мишел открива, че неин биологичен баща е Алекс, брат на жена, която е била приятелка на майка им. Мишел се свързва с негови роднини, които я предупреждават, че той от години се бори с алкохолна и наркотична зависимост и живее на улицата.

Мишел и Лавиния се срещат с жена на име Оливин, за която Мишел смята, че е първа братовчедка и на двете. Мишел усеща мигновена връзка.

"Просто знаех, че сме кръвни роднини", казва тя. Но Лавиния не чувства същото. Когато Оливин показва снимки на семейството си, Лавиния не вижда себе си в лицата им.

Медицинско чудо: Близнаци от двама различни бащи

Лавиния решава също да направи ДНК тест. Тя не очаква различен резултат от Мишел, но иска да потвърди нарастващото си усещане, че семейството на Алекс не е нейното.

"Просто исках потвърждение", казва тя.

Когато вижда резултатите и разбира шокиращата истина, че сестра ѝ всъщност е нейна полусестра, Лавиния е съкрушена и разгневена.

"Бях ядосана на Мишел, че ме накара да премина през това, защото не исках тази реалност."

И това не е всичко. Когато Лавиния разглежда внимателно резултатите, тя вижда, че Джеймс също не е неин баща.

Лавиния не иска да разбере кой е нейният баща, но Мишел е решена да получи отговори. Преглеждайки данните на сестра си, Мишел открива Артър, биологичния баща на Лавиния. Близначките отиват да го посетят в дома му в Западен Лондон.

"Единият близнак не е мой"

"Той беше малко нервен, но има буен характер като мен", казва Лавиния. В края на срещата тя го целува по бузата.

"Просто почувствах, че трябва да го направя."

Оттогава Лавиния и Артър са много близки, виждат се няколко пъти месечно, често заедно с Мишел.

"Чувствам, че съм намерила място, където принадлежа, и това място е при баща ми", казва Лавиния. Той вече е казал на Мишел, че и тя може да го нарича "татко".

На по-късна среща близначките питат Артър какво знае за това как са били заченати.

"Той каза: "Майка ви дойде на вратата ми. Беше много разстроена. Плачеше", казва Мишел. "Тя е отишла при него, защото не се е чувствала в безопасност и е била в шок."

These twins were born within minutes of each other - but have different dads - Lavinia and Michelle are the only case of twins with different fathers to be recorded in the UK. via @BBC https://t.co/ufYDy9RvPp pic.twitter.com/DS25b27wgD — 🌊💙 Viking Resistance 💙🌊 (@BlueCrewViking) May 2, 2026

Мишел и Лавиния никога няма да разберат дали майка им е подозирала, че имат различни бащи.

"Сигурно това я е побърквало", казва Лавиния. "Сигурно е виждала нещо, усещала е нещо."

"Мисля, че дълбоко в себе си мама е знаела, но е била в голямо отрицание", казва Мишел.

Лавиния и Мишел винаги са били наясно с различията си. Истините, разкрити от ДНК тестовете, първоначално правят тези различия още по-осезаеми, но връзката им остава уникална.

"Ние сме чудо", казва Лавиния. "Винаги ще имаме близост, която не може да бъде разрушена."

"Тя ми е сестра", казва Мишел. "Нищо не може да промени това."