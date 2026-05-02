Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Над 6500 дрона и засилени удари по инфраструктура, показват данни

2 май 2026, 10:10
Източник: БТА

Р усия е нанесла на Украйна с рекорден брой удари с далекобойни дронове през месец април, според анализ на Франс прес на данни, публикувани от украинските военновъздушни сили.

Москва е изстреляла 6583 далекобойни дрона през април, което е увеличение с 2% спрямо март, включително и нарастване на ударите през деня, докато преговорите за прекратяване на конфликта, започнал с руската инвазия през февруари 2022 г., са в застой.

Руските сили са увеличили и дневните атаки, докато по-рано Москва почти изцяло е атакувала Украйна през нощта, което Киев осъжда като тактика, целяща максимален брой цивилни жертви.

Броят на изстреляните ракети от Москва през април - 141 -  също е нараснал с 2% спрямо предходния месец, но остава далеч под 288-те изстреляни ракети през февруари.

Според данните на украинските военновъздушни сили 88% от дроновете и ракетите, изстреляни от Русия, са били прехванати през април.

Киев значително е развил своята програма за дронове от началото на войната и редовно подчертава ефективността на своите дронове прехващащи, за които твърди, че нямат аналог в света.

Тези устройства се използват и от някои държави от Персийския залив за противодействие на дроновете „Шахед“, изстрелвани от Иран от началото на войната в Близкия изток.

През април са регистрирани няколко мащабни руски въздушни атаки през деня в Украйна.

„Новата тактика на Русия да комбинира масирани нощни удари със също толкова масирани дневни удари вероятно ще доведе до увеличаване на цивилните жертви“, смята Институтът за изследване на войната. „Русия може да цели с тези дневни серии от удари по-тежко да засегне цивилните и гражданската инфраструктура, включително обществени и открити зони, особено с покачването на температурите, заради което навън има повече украинци“, добавя американският изследователски център.

Според Павло Палиса, заместник-ръководител на президентската администрация на Украйна, тези дневни атаки целят „да тероризират цивилните“ след разрушителните руски удари по украинската енергийна инфраструктура през дългата и мразовита зима, оставили стотици хиляди домакинства без вода, електричество и отопление.

„Атаките през деня имат и икономически аспект. Масираните удари в средата на работния ден силно парализират дейността“, казва Палиса пред украински медии в началото на април.

Русия е извършила 96 атаки срещу съоръжения, принадлежащи на украинската държавна газова и петролна компания „Нафтогаз“ тази година, съобщи същевременно главният изпълнителен директор Сергий Корецки, цитиран от Ройтерс. „Само през първите четири месеца на 2026 г. имаше 96 атаки срещу нашите съоръжения. Зад всяко число стоят щети, спиране на дейността и текущи възстановителни усилия“, каза той във Фейсбук.

Русия твърди, че атакува само военни цели в Украйна, припомня Франс прес.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ са в застой.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Русия Украйна Дронове Атаки през април Ракетни удари Война Цивилни жертви Енергийна инфраструктура Дневни атаки Преговори в застой
