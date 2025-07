„Първо е доверието, после страстта, после смъртта“: Защо Елизабет I никога не се е омъжвала

Е лизабет I, дъщеря на Хенри VIII, е единствената английска кралица, която никога не се е омъжвала. Последното посещение на емблематичния монарх от времето на Тюдорите в Кенилуърт преди 450 години може да крие някои улики за нейното самостоятелно царуване – както е разкрито в нова арт инсталация в замъка, изобразяваща предателство, обезглавявания и сложна декларация в любов, съобщи BBC.

Една юлска вечер през 1575 г. 41-годишната кралица Елизабет I пристига в замъка Кенилуърт в Уоруикшир, Великобритания, за това, което ще бъде най-дългото и последно нейно посещение. Тя дарява замъка на Робърт Дъдли през 1563 г. и му дава титлата граф на Лестър на следващата година. Дъдли е голям любимец на кралицата и се смята, че е бил неин приятел от детството. Точният характер на близките им отношения е бил обект на много клюки.

Преди пристигането на неомъжената кралица, Дъдли е направил основен ремонт на великолепния замък. Построени са нови сгради, създадена е нова градина, а имението е било озеленено. Графът е направил всичко възможно, за да осигури изключително забавление под формата на музика, танци, акробатика, зрелищни фойерверки и драматични интерлюдии, изпълнявани от костюмирани актьори. На огромното езеро около замъка е имало движещ се остров, обитаван от „Дамата на езерото“. Имало е делфин с дължина 7,3 м, който е криел музиканти, и плуваща русалка с дължина 5,5 м.

Не са пестени средства. Това струвало на Дъдли 1000 паунда (1400 долара) на ден – милиони в днешни пари, а цялата екстравагантност е интерпретирана като пищно и скъпо ухажване; еквивалентът на управляващата класа от 16-ти век на наемането на самолет, за да се развее плакат „Ожени се за мен“.

„Празненствата през 1575 г. са били опит да се ухажва Елизабет – бракът е тема в някои от събитията. Д-р Елизабет Голдринг, която е направила подробно проучване на лорд Лестър, го е нарекла „последното му хвърляне на зара“, казва пред Би Би Си Джереми Ашби, главен куратор на имоти в English Heritage.

Рискът на Дъдли сякаш вървеше гладко, но после всичко се промени. Акцентът на престоя трябваше да бъде маска – или представление – в сряда, 20 юли. То така и не се състоя. Дали просто лошо време попречи на събитието, както гласеше официалната версия? Или монархът беше разбрал за темата и се беше разгневил? Маскарадът представяше Диана, богинята на целомъдрието, която търсеше една от своите целомъдрени нимфи, многозначително наречена Забета – версия на името Елизабет.

Завършваше с пратеник на Юнона, богинята на брака, който се обръщаше директно към Елизабет и я умоляваше да не следва пътя на Диана, а вместо това да се омъжи. Дъдли имаше известна свобода на действие с кралицата, но това може би беше отишло твърде далеч. Каквато и да е причината, маската така и не се състоя и веселбите приключиха. Кралицата остана в покоите си още няколко дни, преди да замине на 27 юли.

„Горд и пламенен“

Сега художничката Линдзи Мендик отбеляза 450-годишнината от посещението, като създаде „Злата игра“ – голяма скулптурна инсталация в замъка. „Злата игра“ е вдъхновена от древната митология, както и от събитията от посещението на Елизабет и начина, по който тя е използвала неомъженото си положение в своите хитри политически маневри през 45-годишното си царуване. Има 13 различни картини. Някои са зловещи, други са пропити с черен хумор. Фрагментираните керамични скулптури поразително изобразяват кралицата и околните като животни. В централната част Елизабет е лъв, а Дъдли е мечка. Картините са разположени върху парчета от взривена гигантска шахматна дъска.

'First there is trust, then passion, then death': Why the 'Virgin Queen' never married https://t.co/p4lE7frTnF

„Играта на шах е перфектната аналогия за това, което Елизабет е трябвало да направи, за да оцелее. Мисля, че тя е невероятно интересна и е чудесен начин да погледнем на това как се отнасяме към жените днес. Това събитие [което Дъдли планира] в Кенилуърт трябваше да бъде това мащабно честване на Елизабет; трябваше да бъде упадъчно и приятно. Но в същото време беше толкова изпълнено с нещо друго. За силни жени като Елизабет, отказът да се омъжат или да имат деца е бил радикален акт на самосъхранение и автономност“, казва Мендик.

Елизабет I, дъщеря на Хенри VIII , е единствената английска кралица, която никога не се е омъжвала. Тя идва на власт през 1558 г. на 25-годишна възраст, наследявайки религиозни, политически и финансови проблеми от двамата си предшественици - полубрат си Едуард VI (1537-1553) и полусестра си Мери I (1516-1558).

Съветници и членове на парламента многократно я призовавали да се омъжи, за да защити сигурността на Англия. Жена, управляваща самостоятелно? Немислимо. Смятало се е, че кралицата трябва да се омъжи не само за да има мъжки наследник, за да избегне спорове за наследяване, но и за да може мъжът да поеме отговорност за политическите и военните въпроси. Молбите за брак били непрестанни и многобройни кандидатки били предлагани или се предлагали сами. Елизабет многократно парирала, отклонявала и отказвала. Защо?

„Няма господар“

Напълно възможно е просто да е намирала идеята да се подчинява или да се отдава на съпруг – който и да е съпруг – за непоносима. В края на краищата, тя е била много добре образована (научила е пет езика – френски, италиански, испански, латински и фламандски – и е изучавала история и реторика), изключително интелигентна, горда и пламенна. Твърди се, че е заявила: „Ще имам само една господарка тук и никакъв господар.“

Освен това, Елизабет знаела, че една жена може да управлява перфектно, без мъж да ѝ наднича през рамото. През лятото на 1544 г. в Хамптън Корт тя става свидетел на това как учената Катерина Пар, шестата съпруга на Хенри, управлява с пълна власт, докато кралят е на кампания във Франция. Катерина е била повече от способна регентка и Елизабет изглежда е била дълбоко повлияна от това, че е видяла мащехата си да упражнява власт и да приема като ѝ полагащото се смирено уважение от страна на влиятелни мъже министри и придворни.

Освен това, нейното собствено семейство едва ли ѝ е дало представа за радостите на брака. Баща ѝ е арестувал майка ѝ, Ан Болейн, по изфабрикувани обвинения в прелюбодеяние и заговор, а след това, шокиращо, я е обезглавил, когато Елизабет е била само на три години. Една от скулптурите на Мендик е интерпретация на тази екзекуция, показваща Ан като лисица, коленичила в молитва пред палача, който приема формата на свирепо куче.

Някои коментатори предполагат, че Елизабет може би се е страхувала от секс. Алисън Уиър, например, в книгата си „Елизабет, кралицата“ се пита дали монархът „може би е направил уравнението, че сексуалната връзка е неразривно свързана със смъртта“. Сериалът на BBC от 2005 г. „Девствената кралица“ изобразява „монарх, ужасен от секса“, според Telegraph. Пола Милн, която е написала сценария, им е казала по онова време : „Ако ме помолят да напиша статия за съвременна жена, чиято майка е била убита от баща си, от мен ще се очаква да изследвам психологическото въздействие“.

If you look closely at paintings of 16th c. British Queen Elizabeth - the "Virgin Queen", several of them show her holding a sieve. This is because Christians valued virgins and devised all sorts of weird tests to check for a woman's virginity. They believed that a virgin could… pic.twitter.com/1ghiQ7UwW7