Любимият влак на кралица Елизабет II ще бъде изведен от експлоатация

К ралският влак на кралица Елизабет II се извежда от експлоатация, тъй като крал Чарлз III предприема действия за модернизиране на монархията и ограничаване на дългосрочните разходи, предаде Newsweek.

Бъкингамският дворец потвърди, че историческият влак с девет вагона, използван по време на управлението на кралица Виктория, ще бъде изведен от експлоатация преди договорът му за поддръжка да изтече след приблизително две години. Влакът е смятан за най-предпочитания и често използван вид транспорт на кралица Елизабет по време на нейното 70-годишно управление.

Съобщението дойде по време на годишния финансов брифинг на двореца, където също така разкри закупуването на два нови хеликоптера в подкрепа на кралските задължения.

Защо има значение

Решението слага край на легендарното наследство, започнало през 1869 г., когато кралица Виктория поръчва специални мотриси за своите пътувания. Настоящият влак е комплект от девет луксозни мотриси, предназначени за прикачване към търговски локомотиви.

Какво да знам

Служителите на двореца формулираха този ход като част от по-широко усилие да бъдат по-"дисциплинирани и далновидни" в начина, по който се използват публичните средства.

Съобщението беше направено по време на годишния финансов брифинг на двореца, който също потвърди, че кралското домакинство ще получи £86,3 милиона публично финансиране за четвърта поредна година. Това включва £34,5 милиона, посветени на продължаващото преустройство на Бъкингамския дворец, многогодишен проект за обновяване.

Кралското финансиране идва от Sovereign Grant, финансов механизъм, който разпределя 12 процента от нетния доход, генериран от Crown Estate, огромно портфолио от търговски и жилищни имоти, държани от монарха по време на неговото управление. Монархът не може да продаде тези имоти, те се управляват професионално, а приходите поддържат официалните функции на кралското семейство.

Корените на Crown Estate датират от крал Джордж III, който през 1760 г. предава контрола върху земите на короната на парламента в замяна на фиксирано годишно плащане от Министерството на финансите, полагайки основите на съвременната система за финансиране. Все пак финансите на монархията остават обект на дебат във Великобритания.

Крал Чарлз обеща да рационализира монархията, като я направи по-финансово ефективна и публично отговорна пред лицето на икономическия натиск и променящите се обществени очаквания. Въпреки че Суверенният грант се задържа стабилен в продължение на четири години и инфлацията е намалила стойността му.

Служители на двореца отбелязаха, че ако беше в крак с инфлацията, финансирането щеше да достигне £106 милиона тази година.

Кралските особи също генерираха £21,5 милиона допълнителни приходи от имоти извън Crown Estate, с £1,7 милиона увеличение, до голяма степен предизвикано от рекордната година в туризма. Специалните обиколки на наскоро реновираното източно крило на Бъкингамския дворец допринесоха за този растеж.

През изминалата година кралското семейство пое 1900 публични ангажимента, беше домакин на 93 000 гости на 828 събития и представляваше Обединеното кралство в чужбина. Крал Чарлз пътува до Австралия, участва в срещата на правителствените ръководители на Британската общност в Самоа и приветства лидери от Япония и Катар по време на държавни посещения. Семейството също имаше ключова роля в отбелязването на 80-ата годишнина от Деня D и Деня на VE, като допълнително засили ролята си както на националната, така и на международната сцена.

Привързаността на кралица Елизабет II към кралския влак

Кралица Елизабет II имаше добре документирана привързаност към кралския влак, който използваше редовно през цялото си управление както за официални задължения, така и за лични пътувания. Влакът предлагаше уникална комбинация от комфорт, уединение и сигурност, която беше трудна за съпоставяне по въздух или шосе. Това й позволи да пътува през нощта из страната и да пристигне отпочинала и подготвена за ангажименти, често без логистични смущения, които придружаваха публичните изяви.

Според кралски помощници и биографи, кралицата особено цени тихата ефективност на влака, който се превърна в неизменна част от нейната рутина, особено по време на посещения в Шотландия, Сандрингам и Северна Англия. Със скромна лична спалня и баня, кралският влак отразява предпочитанието на кралицата към практичност пред екстравагантност.

Освен функционалната си роля, влакът имаше символично значение за монарха, свързвайки го с наследство, датиращо от кралица Виктория.

Какво казват хората

Джеймс Чалмърс, служител на двореца, който наблюдава кралските финанси, каза в изявление: "В движението напред не трябва да бъдем обвързани от миналото. Точно както толкова много части от работата на кралското домакинство са се модернизирали и адаптирали, за да отразяват днешния свят, така и е дошло времето да се сбогуваме подобаващо, тъй като се стремим да бъдем дисциплинирани и далновидни в нашето разпределение на финансирането. ''