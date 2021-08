Първи кадри от новия филм за принцеса Даяна

П уснаха първия трейлър за новия филм за принцеса Даяна „Спенсър“, а феновете имат възможност да надникнат и да видят как актрисата Кристен Стюарт се справя с акцента на покойната лейди Ди. Тя изрича само една реплика в трейлъра „Не е вярно“ в емоционалният клип с продължителност малко над една минута.

Кристен Стюарт влиза в образа на принцеса Даяна в "Спенсър"

Особено емоционален момент в дългоочаквания трейлър показва Даяна, обляна в сълзи, докато актьорът Джак Фартинг е показан в ролята на принц Чарлз.

Филмът няма да проследява целия живот на принцесата на народа, а се фокусира върху

един драматичен уикенд около Коледа в началото на 90-те години в имението Сандрингам,

когато Даяна осъзнава, че бракът ѝ с Чарлз не върви.

Снимките на „Спенсър“ приключиха по-рано тази година, а премиерата се очаква на 5 ноември.

Преди няколко месеца избухна спор за коректността на лентата, тъй като кралските експерти определиха проекта за неточен, защото се върти около уикенд в Сандрингам, който никога не се е случвал.

Според кралските биографи Робърт Джобсън и Ингрид Сюърд,

Даяна е спряла да посещава имението преди периода, в който се развива драмата на чилийския режисьор Пабло Лараин.

Ларин обяснява, че драмата няма да се концентрира върху смъртта на принцесата, а върху връзката ѝ с кралското семейство и любовта към децата ѝ принц Уилям и принц Хари.

„Решихме да направим история за идентичността и около това как една жена някак си решава да не бъде кралица ... Тя е жена, която в течение на филма решава и осъзнава, че иска да бъде жената, която е била преди да срещне Чарлз“, казва Ларин.

Той

защити и избора си на актриса за главната роля – американката Кристен Стюарт.

„Кристен е една от големите актриси днес. Може да бъде много неща, тя може да е много загадъчна и много крехка, а в крайна сметка и изключително силна, ние се нуждаем точно от това. Начинът, по който тя реагира на сценария и как се приближава до героя, е много красиво да се гледа. Мисля, че тя ще направи нещо зашеметяващо и интригуващо едновременно“, категоричен е режисьорът.

