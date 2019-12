Дворецът Кенсингтън - как е изглеждал по времето на Даяна

В секи би се съгласил, че покойната принцеса Даяна бе модна икона.

Нейните тоалети и прически се превръщаха в тотален хит сред по-младите жени през 80-те и 90-те години на XX в.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ТАЕН МОДЕН ТРИК, КОЙТО ДАЯНА ПРИЛАГАЛА ВИНАГИ

Освен с безпогрешен усет за дрехи, лейди Ди, както също е известна майката на принцовете Уилям и Хари, тя имаше и добър вкус за мебели. Доказателство в това отношение са снимки от частните покои на Даяна, Чарлз и децата им в двореца Кенсингтън.

Ремонтът в Кенсингтън започва малко след преместването на Даяна. Реновирани са апартаменти 8 и 9, както пишат от сп. ELLE.

За промяната на съответните помещения, Даяна се доверява и на компетентното мнение на интериорен дизайнер, с чиято помощ апартаментите на кралското семейство са изцяло реновирани по последен писък на модата.

Макар и в дворец, Даяна успява да създаде едно уютно и много приятно място за обитаване, както може да се види от снимките.

Цветовете във всички стаи са много пъстри.

Има големи завеси, красиви и удобни кресла и канапета, както и картини, и снимки.

Дворецът Кенсигтън е една от лондонските резиденции на английското кралско семейство.

Възникнал е като крайградско имение на графа на Нотингам. Крал Уилям III Орански го купил, тъй като му омръзнало да пътува до отдалечения дворец Хемптън Корт по река Темза и поръчал преустройството му на известния архитект Кристофър Рен.

През 1694 г. тук умира съпругата му Мария II Стюарт а след няколко години Петър Първи прави тук визитата си при краля. При кралица Анна е оформен паркът на площ от 30 акра и е построена оранжерия (арх. Джон Ванбру, 1704). Първите крале от Хановерската династия също предпочитали двореца Кенсигтън пред градския дворец Сейнт Джеймс и са живеели почти непрекъснато в него.

20 years after Princess Diana's death, her sons are commissioning a statue built in her honor at Kensington Palace: https://t.co/jVdESx5qw3 pic.twitter.com/hJ1Yvmw3oF