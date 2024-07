Първата седмица на август е най-доброто време за наблюдение на падащи звезди и Млечния път

Н астъпването на август означава две неща за звездобройците - падащи звезди и Млечния път. През 2024 г. ще можете да видите и двете едновременно, ако знаете къде и кога да гледате.

И за двете гледки от решаващо значение е тъмното небе, необезпокоявано от светлинно замърсяване. Можете да намерите тъмно небе, като направите две неща. Първо, да се отдалечите от градовете и всякаква изкуствена светлина. Второ, трябва да гледате към небето, когато луната е в залез. Този месец има новолуние на 4 август, което ще запази тъмното небе след залез до около 8 август.

