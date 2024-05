Проучване: Враните могат да броят на глас

З а никого не е тайна, че папагалите са способни на невероятни творчески и интелигентни подвизи, но една новооткрита способност ни зашемети.

(Във видеото може да научите повече за: Изкуствено създадени животни от хора!)

Екип от учени доказа, че враните могат да "броят" на глас - издавайки специфичен и целенасочен брой крясъци в отговор на визуални и слухови сигнали. Въпреки че други животни, като медоносните пчели, са показали способност да разбират числата, тази специфична проява на цифрова грамотност все още не е наблюдавана при никой друг нечовешки вид.

Crows Can Actually Count Out Loud, Amazing New Study Shows https://t.co/h1385eeRnx