Има 5 профила на съня – ето какво казва вашият за вашето здраве

Е кип от учени е идентифицирал пет различни профила на съня, които свързват качеството на съня на човек с различни здравословни, психологически и житейски резултати, пише Sciencealert.

Въпреки че всички правим това често, науката за съня все още е доста неясна.

За новото проучване учените са изследвали множество аспекти на качеството на съня и как те са свързани с различни резултати.

Те анализираха информация за 770 здрави млади хора, събрана чрез проекта „Човешки конектом“, която включва данни от изображения на мозъка, както и съобщени от пациентите характеристики на съня, здравето и начина на живот.

С всичко това заедно, екипът идентифицира пет различни профила на съня и биопсихосоциалните процеси, които показват уникални модели на организация на мозъчната мрежа.

Първият профил свързва лошия сън с негативни последици за психичното здраве. Пациентите, отговарящи на този профил, показват редица проблеми със съня, по-специално по-бавно заспиване през нощта и по-ниска удовлетвореност от съня си като цяло. Те изразяват по-високи нива на депресия , тревожност, стрес, страх и гняв.

Хората във втория профил не са показали сериозни проблеми със съня, но все пак са имали проблеми с психичното здраве, включително по-висока степен на ADHD , гняв, стрес, страх и тъга, както и по-ниска съзнателност. При пациентите в тази група проблемите им вероятно произтичат от други причини.

Третият профил се определя до голяма степен от употребата на лекарства за сън. Хората в тази група демонстрират по-голяма съзнателност и съобщават, че се чувстват по-удовлетворени от приятелствата и мрежите си за емоционална подкрепа. Те обаче показват и повишени когнитивни проблеми със зрителната епизодична памет, флуидната интелигентност и пространствената ориентация.

Профил номер четири е свързан най-вече с продължителността на съня, като по-малко часове почивка са свързани с по-агресивно поведение и трудности с емоционалната обработка, езика и флуидната интелигентност.

Накрая, петият профил е обусловен до голяма степен от нарушения на съня, често събуждане през нощта. Тези пациенти също проявяват агресивно поведение и подобни когнитивни проблеми като профил четири, но също така е по-вероятно да имат проблеми с мисленето, тревожност, високо кръвно налягане, да пушат и да показват симптоми на алкохолна зависимост.

„Различните профили на съня бяха подкрепени и от уникални модели на мозъчна функция, измерени с ЯМР , което предполага, че преживяванията по време на сън се отразяват не само на здравето и поведението, но и на мозъчната „окабеляване“ и активност“, казва Аврор Перо, невролог в университета Конкордия в Канада.

Въпреки че сънят е обстойно изследван, повечето проучвания разглеждат отделни фактори с единични резултати. Екипът се надява, че като разгледат по-широк спектър от асоциации и разберат кой от петте профила най-добре описва всеки пациент, лекарите могат по-добре да диагностицират и лекуват нарушенията на съня и свързаните с тях здравословни проблеми.

В края на краищата, изследванията непрекъснато разкриват нови начини, по които сънят е свързан с нашето благополучие. Твърде малкото е нездравословно по редица начини – но същото важи и за твърде многото.

Въпреки това, часовете сами по себе си не са добър показател : някои хора естествено се нуждаят от повече или по-малко от други. Вместо това става въпрос за качеството, а то се влияе по различни начини от това как , къде , с кого и кога спите.

Достатъчно е да те държи буден през нощта.