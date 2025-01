Учените разкриха какво прави алкохолът със съня ви

А лкохолът често се използва като помощно средство за сън - някои хора смятат, че „нощната напитка“ им помага да заспят по-лесно.

Но макар да е приятно да се отпуснете след дълъг ден с чаша вино или бира, алкохолът може да не е толкова полезен за съня, колкото някои смятат. Всъщност той може да доведе до по-лош сън като цяло.

Ако алкохолът се употребява преди лягане, първоначално той може да има седативен ефект - да ви накара да заспите по-бързо. Но макар да си мислим, че нощната напитка съкращава времето, необходимо за заспиване, последните изследвания показват, че този седативен ефект се проявява само след употребата на по-големи дози алкохол - между 3 и 6 стандартни чаши вино, в зависимост от човека - в рамките на три часа преди лягане.

И макар че това може да изглежда полезно, употребата на алкохол за заспиване не се препоръчва. Това е така не само поради отрицателните последици за здравето от употребата на алкохол, но и защото алкохолът нарушава съня по-късно през нощта.

Това смущение засяга най-вече съня REM (бързо движение на очите). Алкохолът забавя първия епизод на REM съня - и намалява последващото количество REM сън, което получавате през нощта.

Това може да ви накара да се събуждате по-често или да доведе до по-лек сън през втората половина на нощта. Това е важно, тъй като се смята, че REM сънят - понякога наричан „сън на сънищата“ - е важен за паметта и регулирането на емоциите.

Тези нарушения на REM съня се наблюдават дори след употребата на ниски дози алкохол (около две стандартни питиета) в рамките на три часа преди лягане.

Нарушенията на съня от всякакъв вид могат да ви накарат да се чувствате по-уморени на следващия ден. Нарушенията на REM съня могат да доведат и до нарушения в консолидирането на спомените, когнитивните функции и начина, по който регулирате емоциите си.

Струва си да се отбележи, че повечето изследвания се фокусират върху въздействието на алкохола върху съня само за една нощ. Като цяло по-малко се знае за ефекта, който многократното пиене през нощта оказва върху съня, като само малък брой проучвания (с малък брой участници) показват противоречиви резултати.

Въпреки това едно проучване показва, че след многократни нощи на пиене смущенията в съня все още са били видими през първата нощ без пиене. Това предполага, че може да е необходимо време, за да се възстанови сънят след многократни нощи на пиене.

Защо алкохолът влияе на съня

