45-годишен програмист отделя милиони, за да изглежда на 18

С офтуерен разработчик на средна възраст с деветцифрено възнаграждение твърди, че харчи около 2 милиона долара всяка година, за да възвърне младостта на тялото си чрез биохакерски методи.

45-годишният Брайън Джонсън, който натрупа богатство през 30-те си години, когато продаде компанията си за обработка на плащания Braintree Payment Solutions на EBay за 800 млн. долара в брой, разказва за своята ежедневна рутина, която според него е намалила възрастта на сърцето му на такова на 37-годишен, кожата на 28-годишен и капацитета на белите дробове и физическата форма на 18-годишен.

Джонсън, който напоследък е масово критикуван в интернет пространството заради екстремните си навици, може да се похвали с екип от 30 лекари и експерти по регенеративно здраве, които наблюдават режима му, казва самият той пред Bloomberg News.

Bryan Johnson is so Londy, he cannot resist it. he is supremely londy in both health and unhealth. a true player of the extremes. pic.twitter.com/sQiF8VeIyq