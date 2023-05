Продават на търг посребрен молив, с който е писал Хитлер

П осребрен молив, за който се твърди, че е принадлежал на Адолф Хитлер, ще бъде продаден на търг в Белфаст следващия месец и се очаква цената му да достигне 80 000 паунда.

Смята се, че той е подарък за бившия нацистки диктатор от дългогодишната му партньорка Ева Браун за 52-ия му рожден ден на 20 април 1941 г., пише "Гардиън“.

Моливът, първоначално закупен от колекционер на търг през 2002 г., е надписан с "Ева" на немски език и инициалите "AH".

Продажбата на разнообразни исторически предмети в Bloomfield Auctions в Източен Белфаст на 6 юни ще включва също снимка с автограф на Хитлер и рядко саморъчно написано писмо от кралица Виктория от 1869 г. за помилване на ирландски бунтовници, осъдени за измяна.

