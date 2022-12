Японски учени успешно тестват имунотерапия срещу рак със стволови клетки

Я понски учени успешно са провели експеримент за имунотерапия на рак с помощта на индуцирани стволови клетки iPS, предаде ТАСС, като цитира съобщение на университета в Киото.

В хода на изследването експертите създават имунни клетки с повишена способност да атакуват тъканите, засегнати от рак. След това те са инжектирани на болни мишки. В резултат е потвърдено, че при гризачите се наблюдават положителни промени, включително потискане на растежа на тумора.

Нова терапия дава надежда на пациенти с рак

Вид имунотерапия, наречена CAR-T, се използва за лечение на пациенти с рак на кръвта. При нея се отстраняват имунните клетки от тялото, програмират се да се борят с рака и след това се връщат обратно. Досега това можеше да стане само с клетките на самия пациент, но опитите на японски учени показват, че клетките iPS са подходящи и за този метод. Използването им ще намали разходите за лечение.

