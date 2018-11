Покойната принцеса Даяна бе еталон за поведение в много отношения за милиони жени по света.

Едно от тях определено бе нейното отношение към модата. Тя винаги бе елегантна и стилна. До известна степен Даяна бе нещо много повече от кралска особа, а именно... истинска звезда.

Чарът и обаянието й пленяваха всеки, който успяваше по един или друг начин да се докосне до нея.

По сходен начин Кейт Мидълтън успява да спечели сърцата на милиони хора.

Принцесата на народа, както е известна още майката на принцовете Уилям и Хари, използваше една малка "хитрост", що се отнася до тоалетите й.

Както за всяка друга важна особа, така и за Даяна се грижеше огромен екип от професионалисти - гримьори, фризьори, стилисти и т.н.

Това обаче не й пречеше да залага на дрехи, които бе обличала повече от веднъж за едно или друго обществено мероприятие.

Принцеса Даяна обичаше да облича някои от своите любими дрехи по няколко пъти, но те всеки път се различаваха почти изцяло.

Как го постигаше ли?

Ами много лесно - те бяха изцяло променяни.

Нова кройка на любимата й бяла пола, роклята й пък един път ще е с дълги ръкави и допълнена от модерните за времето подплънки, а след няколко месеца или година - същата рокля преправена с къси ръкави и дълбоко деколте.

Дори една нова панделка променяше изцяло дрехата.

