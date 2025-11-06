Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Б ританският престолонаследник принц Уилям позира пред статуята на Христос Спасителя – на същото място, на което майка му е стояла в Рио – в третия ден от визитата си в Бразилия преди повече от 30 години, пише SkyNews.

Princess Diana in Rio De Janeiro, Brazil, 1991! pic.twitter.com/onrtRk9nAC — Diana moments (@AlwaysbeDiana) March 18, 2024

Обикновено препълнената туристическа атракция – една от Новите седем чудеса на света – беше затворена за обществеността, за да позволи на принца да се срещне с тазгодишните 15 финалисти на наградата Earthshot и да научи за техния опит и надежди за бъдещето.

Уилям е на петдневно посещение в Бразилия, първото му в тази южноамериканска страна, за да организира Earthshot Prize

– глобално екологично състезание за намиране на решения за „поправянето“ на планетата.

След като позира за снимка с финалистите на стъпалата пред емблематичната статуя, Уилям се отправи към място, където майка му Даяна, принцеса на Уелс, също беше спирала за снимка през 1991 г.

Prince William is on a five-day visit to Rio de Janeiro, Brazil this week and visited the iconic Christ the Redeemer statue to recreate a photo taken of his mother, Princess Diana, at the same spot 34 years ago. Click the link to see the photo https://t.co/qh0GrvWjA2 pic.twitter.com/TQYnyElDgd — InStyle (@InStyle) November 5, 2025

От върха на планината Корковадо той тихо се наслаждаваше на спиращите дъха гледки към града

стотици метри по-долу, частично покрит с облаци, преди да отпътува за още събития, свързани с Earthshot.

Говорител на кралския дворец Кенсингтън заяви: „Принцът беше много щастлив да се срещне с толкова много хора от различни краища на Рио през последните дни. Той беше изключително впечатлен от броя на хората, които с топлина си спомнят посещението на майка му в този прекрасен град.“

Церемонията по награждаването на Earthshot се състоя вечерта в Музея на утрешния ден в Рио, като сред звездите, които ще пеят, са Кайли Миноуг и канадският певец Шон Мендес, а петима победители ще бъдат наградени с по 1 милион паунда.

Премиерът сър Киър Стармър също ще присъства на церемонията по връчването на наградите,

където принцът ще държи основната реч, преди двамата да се съберат със световните лидери на международната среща по климатичните промени COP30 по-късно тази седмица, която ще се проведе в амазонския град Белем.