Принц Уилям игра волейбол на плажа в Бразилия (СНИМКИ)

П ринц Уилям показа по-неформалната си страна и говори за нуждата от повече добри лидери в първия ден от официалната си визита в Бразилия.

Херцогът на Кеймбридж е в страната за цяла седмица по повод годишните си награди Earthshot (в сряда) и конференцията на ООН за климата – COP30. Той започна пътуването си с изпълнение на дузпи на легендарния стадион „Маракана“ в Рио де Жанейро, а след това се отправи към плажа Копакабана, където събу обувките си и се включи във волейболен мач на пясъка.

Днес фокусът му ще бъде върху опазването на околната среда с поредица от тематични срещи и посещения.

В понеделник сутринта принцът беше посрещнат с висока чест – получи символичните ключове на Рио, почит, която обикновено е запазена за краля на карнавала.

На върха на планината Захарна глава, откъдето се разкрива гледка от птичи поглед към града и прочутата статуя на Христос Спасителя, той бе приветстван от кмета на Рио – Едуардо Паес.

По време на церемонията Паес се пошегува: „Значи, той има ключовете, може да прави каквото си поиска през следващите 72 часа. Градът принадлежи на принц Уилям. Аз все още съм кралят, но за малко ще принадлежи на него!“

Наследствените цели на Уилям

Принцът посети някои от най-емблематичните места в Рио и се срещна с бразилската футболна легенда Кафу на „Маракана“. Двамата заедно представиха инициативата Earthshot по време на събитие, посветено на млади екоактивисти и предприемачи.

В изказването си пред участниците Уилям подчерта колко важни са лидерството и отдадеността: „Трябва да разбера как да ускоря това, но вие сте моята надежда. Вие имате страстта и амбицията, от които всички се нуждаем.“

Той добави: „Надявам се, че това ще бъде моето наследство – след няколко години именно вие ще бъдете известните имена.“

След това принцът се присъедини към деца, участващи в инициативата на спортната организация Terra FC, която обучава подрастващи за опазване на околната среда и последиците от климатичните промени чрез спорта.

Уилям завърши тренировката си, като изпълни дузпа срещу 14-годишния вратар Педро Енрике – и отбеляза гол, след което беше обсаден от деца, които се надпреварваха да му дадат „пет“.

„Бях уплашен и нервен, но и много развълнуван, защото той е най-известният човек, който някога е изпълнявал дузпа срещу мен,“ сподели по-късно Педро. „Не му позволих да вкара. Беше добра дузпа.“