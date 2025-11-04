Принц Уилям игра волейбол на плажа в Бразилия (СНИМКИ)

Любопитно

Херцогът на Кеймбридж е в страната за цяла седмица по повод годишните си награди Earthshot и конференцията на ООН за климата – COP30

4 ноември 2025, 12:19
Източник: Getty Images

П ринц Уилям показа по-неформалната си страна и говори за нуждата от повече добри лидери в първия ден от официалната си визита в Бразилия.

Херцогът на Кеймбридж е в страната за цяла седмица по повод годишните си награди Earthshot (в сряда) и конференцията на ООН за климата – COP30. Той започна пътуването си с изпълнение на дузпи на легендарния стадион „Маракана" в Рио де Жанейро, а след това се отправи към плажа Копакабана, където събу обувките си и се включи във волейболен мач на пясъка.

Днес фокусът му ще бъде върху опазването на околната среда с поредица от тематични срещи и посещения.

В понеделник сутринта принцът беше посрещнат с висока чест – получи символичните ключове на Рио, почит, която обикновено е запазена за краля на карнавала.

На върха на планината Захарна глава, откъдето се разкрива гледка от птичи поглед към града и прочутата статуя на Христос Спасителя, той бе приветстван от кмета на Рио – Едуардо Паес.

По време на церемонията Паес се пошегува: „Значи, той има ключовете, може да прави каквото си поиска през следващите 72 часа. Градът принадлежи на принц Уилям. Аз все още съм кралят, но за малко ще принадлежи на него!“

  • Наследствените цели на Уилям

Принцът посети някои от най-емблематичните места в Рио и се срещна с бразилската футболна легенда Кафу на „Маракана“. Двамата заедно представиха инициативата Earthshot по време на събитие, посветено на млади екоактивисти и предприемачи.

В изказването си пред участниците Уилям подчерта колко важни са лидерството и отдадеността: „Трябва да разбера как да ускоря това, но вие сте моята надежда. Вие имате страстта и амбицията, от които всички се нуждаем.“

Той добави: „Надявам се, че това ще бъде моето наследство – след няколко години именно вие ще бъдете известните имена.“

След това принцът се присъедини към деца, участващи в инициативата на спортната организация Terra FC, която обучава подрастващи за опазване на околната среда и последиците от климатичните промени чрез спорта.

Уилям завърши тренировката си, като изпълни дузпа срещу 14-годишния вратар Педро Енрике – и отбеляза гол, след което беше обсаден от деца, които се надпреварваха да му дадат „пет“.

„Бях уплашен и нервен, но и много развълнуван, защото той е най-известният човек, който някога е изпълнявал дузпа срещу мен,“ сподели по-късно Педро. „Не му позволих да вкара. Беше добра дузпа.“

Източник: news.sky.com    
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
