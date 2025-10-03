Любопитно

Принц Уилям обеща промени в монархията, когато стане крал

В най-откровеното си интервю досега бъдещият крал говори за семейството си, титлата и стресът от болестта на Кейт

3 октомври 2025, 10:20
Принц Уилям обеща промени в монархията, когато стане крал
Източник: Getty Images

П ринцът на Уелс заяви, че ще внесе промени в монархията, когато стане крал, в интервю, което източници от двореца определят като най-откровеното, което принц Уилям някога е давал. Принцът разговаря с актьора Юджийн Леви в Уиндзор за шоуто на Apple TV+ „The Reluctant Traveller“, предаде ВВС

Актьорът попита принц Уилям за бъдещата му роля като крал. „Мисля, че е безопасно да се каже, че промяната е в моя дневен ред“, каза той. „Промяна за добро, аз я приемам, наслаждавам се на тази промяна. Не се страхувам от нея, това е частта, която ме вълнува – идеята да мога да внеса някаква промяна. Не прекалено радикална, но промени, които според мен трябва да се случат.“

Принцът направи тези коментари, докато водеше Леви на обиколка из замъка Уиндзор. Уилям пристигна да се срещне с актьора на електрически скутер, за който каза, че използва, за да се придвижва из територията на замъка. Той сподели, че е фен на поредицата филми „Американски пай“ – комедиите за навършване на пълнолетие, в които Леви играе баща, често страдащ от приключенията на околните.

По време на обиколката из някои от най-величествените стаи на замъка принц Уилям говори и за семейната си история. „Мисля, че ако не внимаваш, историята може да бъде истинска тежест и котва около теб, можеш да се чувстваш задушен и твърде ограничен от нея. Важно е да живееш за тук и сега“, каза той.

Принц Уилям подчерта важността на традициите, но заяви, че не се страхува да задава въпроси, за да запази монархията актуална. „Има моменти, в които гледаш на традицията и се питаш: все още ли е подходяща за днес? Все още ли е това правилното нещо? Все още ли постигаме най-голямото въздействие, което бихме могли да имаме? Така че обичам да поставям под въпрос нещата, това е, което наистина се опитвам да кажа.“

Разговорът отвежда принца и актьора на разходка с кучето на семейството, Орла, около замъка. Те говорят за семейството, децата, натрапването на медиите и това да си фен на Астън Вила. Напрежението от справянето с рака както на баща му, така и на съпругата му също присъства в техните разговори. „Нещата, свързани със семейството, ме обземат доста. Знаеш ли, тревога или стрес около семейните неща – това ме обзема доста силно“, сподели той.

Принцът отвежда актьора в пъба Two Brewers близо до замъка Уиндзор. Леви поръчва бира Гинес, а принц Уилям взема сладък сайдер. Това е неформална обстановка, в която принцът изглежда спокоен, особено когато говори за семейството си и как децата му се справиха, когато майка им беше болна.

„Опитваме се да сме сигурни, че им даваме сигурността и безопасността, от които се нуждаят“, каза той на Леви. „Ние сме много отворено семейство, така че говорим за нещата, които ни притесняват, и за нещата, които ни тревожат, но никога не знаеш напълно какви могат да бъдат последиците. Затова е важно да бъдем един за друг и да уверяваме децата, че всичко е наред.“

Интервюто не засяга състоянието на отношенията с принц Хари. Но принц Уилям споменава брат си, когато го питат за опита му с кралския живот, израствайки с интензивното внимание, с което се сблъскваха майка му и баща му. „Надявам се да не се върнем към някои от практиките от миналото, в които израснахме Хари и аз. Ще направя всичко възможно, за да съм сигурен, че няма да регресираме в тази ситуация.“

Говорейки пред BBC, Леви каза, че е изненадан от откровеността на принца по време на интервюто. „За мен това беше просто разговор. Не мислех за това в ума си като за някаква сензация“, каза той. „Той ми разказваше какви са мислите му и можехме да си разменяме реплики. Беше напълно сюрреален ден за мен.“

И докато принцът и актьорът довършват питиетата си и приключват деня си заедно, принцът казва, че иска да създаде свят, с който синът му би се гордял.

„Знаеш ли, животът е изпратен да ни изпитва и определено може да бъде предизвикателен понякога, и способността да преодолееш това е това, което ни прави това, което сме. Толкова се гордея със съпругата си и баща си за това как се справиха с всичко през миналата година. Децата ми също се справиха блестящо.“

Източник: BBC    
