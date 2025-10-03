Принц Уилям обеща промени в монархията, когато стане крал

П ринцът на Уелс заяви, че ще внесе промени в монархията, когато стане крал, в интервю, което източници от двореца определят като най-откровеното, което принц Уилям някога е давал. Принцът разговаря с актьора Юджийн Леви в Уиндзор за шоуто на Apple TV+ „The Reluctant Traveller“, предаде ВВС.

Актьорът попита принц Уилям за бъдещата му роля като крал. „Мисля, че е безопасно да се каже, че промяната е в моя дневен ред“, каза той. „Промяна за добро, аз я приемам, наслаждавам се на тази промяна. Не се страхувам от нея, това е частта, която ме вълнува – идеята да мога да внеса някаква промяна. Не прекалено радикална, но промени, които според мен трябва да се случат.“

'𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚 𝙒𝙞𝙡𝙡𝙞𝙖𝙢 𝙙𝙚𝙨𝙘𝙧𝙞𝙗𝙚𝙨 𝙖𝙜𝙚𝙣𝙙𝙖 𝙤𝙛 ‘𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙜𝙤𝙤𝙙’ 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙠𝙞𝙣𝙜' 𝘎𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪𝘢𝘯



🗞️'Asked by Levy if he thought about being king, William replied: “It’s not something I wake up in the morning and think about, because to… pic.twitter.com/DF5Rm2tO7T — mrc 🦇 (@brigantia__) October 2, 2025

Принцът направи тези коментари, докато водеше Леви на обиколка из замъка Уиндзор. Уилям пристигна да се срещне с актьора на електрически скутер, за който каза, че използва, за да се придвижва из територията на замъка. Той сподели, че е фен на поредицата филми „Американски пай“ – комедиите за навършване на пълнолетие, в които Леви играе баща, често страдащ от приключенията на околните.

По време на обиколката из някои от най-величествените стаи на замъка принц Уилям говори и за семейната си история. „Мисля, че ако не внимаваш, историята може да бъде истинска тежест и котва около теб, можеш да се чувстваш задушен и твърде ограничен от нея. Важно е да живееш за тук и сега“, каза той.

I'll change the monarchy when I'm king, says Prince William https://t.co/GqW1KArX7Q — BBC News (UK) (@BBCNews) October 2, 2025

Принц Уилям подчерта важността на традициите, но заяви, че не се страхува да задава въпроси, за да запази монархията актуална. „Има моменти, в които гледаш на традицията и се питаш: все още ли е подходяща за днес? Все още ли е това правилното нещо? Все още ли постигаме най-голямото въздействие, което бихме могли да имаме? Така че обичам да поставям под въпрос нещата, това е, което наистина се опитвам да кажа.“

Разговорът отвежда принца и актьора на разходка с кучето на семейството, Орла, около замъка. Те говорят за семейството, децата, натрапването на медиите и това да си фен на Астън Вила. Напрежението от справянето с рака както на баща му, така и на съпругата му също присъства в техните разговори. „Нещата, свързани със семейството, ме обземат доста. Знаеш ли, тревога или стрес около семейните неща – това ме обзема доста силно“, сподели той.

Принцът отвежда актьора в пъба Two Brewers близо до замъка Уиндзор. Леви поръчва бира Гинес, а принц Уилям взема сладък сайдер. Това е неформална обстановка, в която принцът изглежда спокоен, особено когато говори за семейството си и как децата му се справиха, когато майка им беше болна.

„Опитваме се да сме сигурни, че им даваме сигурността и безопасността, от които се нуждаят“, каза той на Леви. „Ние сме много отворено семейство, така че говорим за нещата, които ни притесняват, и за нещата, които ни тревожат, но никога не знаеш напълно какви могат да бъдат последиците. Затова е важно да бъдем един за друг и да уверяваме децата, че всичко е наред.“

NEW: In a revealing interview, Prince of Wales tells ⁦@AppleTV⁩ and ⁦@Realeugenelevy that “change needs to happen” with the monarchy, saying that he will “question” whether elements of tradition are “still fit for purpose”.

He also offers an insight into family life 1/ pic.twitter.com/gmVxicjHj1 — Kate Mansey (@KateMansey) October 2, 2025

Интервюто не засяга състоянието на отношенията с принц Хари. Но принц Уилям споменава брат си, когато го питат за опита му с кралския живот, израствайки с интензивното внимание, с което се сблъскваха майка му и баща му. „Надявам се да не се върнем към някои от практиките от миналото, в които израснахме Хари и аз. Ще направя всичко възможно, за да съм сигурен, че няма да регресираме в тази ситуация.“

Говорейки пред BBC, Леви каза, че е изненадан от откровеността на принца по време на интервюто. „За мен това беше просто разговор. Не мислех за това в ума си като за някаква сензация“, каза той. „Той ми разказваше какви са мислите му и можехме да си разменяме реплики. Беше напълно сюрреален ден за мен.“

И докато принцът и актьорът довършват питиетата си и приключват деня си заедно, принцът казва, че иска да създаде свят, с който синът му би се гордял.

„Знаеш ли, животът е изпратен да ни изпитва и определено може да бъде предизвикателен понякога, и способността да преодолееш това е това, което ни прави това, което сме. Толкова се гордея със съпругата си и баща си за това как се справиха с всичко през миналата година. Децата ми също се справиха блестящо.“