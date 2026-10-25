Турция готви военна революция: Първият в света самолетоносач за безпилотна армия излиза в морето

Турският самолетоносач MUGEM се очаква да излезе в морето през 2027 г. и да използва съвместно въздушни, надводни и подводни безпилотни системи.

Адмирал Ерджумент Татлъоглу заяви, че Турция разработва военни платформи за хибридни операции.

В учение са тествани 41 системи от 17 компании, включително безпилотни апарати за въздушни, морски и наземни операции.

Derin taarruz uçağı MUGEM’e konuşlanacak! TUSAŞ’ın geliştirdiği ANKA-3 insansız savaş uçağı, güncellenen yeni özellikleri sayesinde 60.000 tonluk milli uçak gemisi MUGEM’den iniş kalkış yapabilecek. https://t.co/GLjL1xSCz8 — DEFENSEINFORM (@Defenceinform) October 24, 2026

Националният самолетоносач на Турция, известен като MUGEM, който ще излезе в морето следващата година, ще бъде първият самолетоносач, който ще експлоатира заедно безпилотни летателни, надводни и подводни апарати. Това заяви командирът на военноморските сили адмирал Ерджумент Татлъоглу, цитиран от Turkiye Today.

"Нашият самолетоносач ще бъде първият, където безпилотни системи се използват заедно, което в този смисъл го прави различен от другите самолетоносачи“, добави началникът на ВМС.

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"Проектираме и изграждаме всички наши платформи, като например строящия се национален самолетоносач, разрушителя клас "Тепе“ и новото поколение миниран, за да извършваме хибридни операции с безпилотни системи“, каза Татлъоглу.

Той подчерта, че приоритетът на Турция е да разработва системи, които са надеждни, устойчиви, оперативно съвместими с различни платформи и отговарят на оперативните нужди на страната.

Татлъоглу подчерта, че 41 системи от 17 компании са участвали в учението, като са тествали хибридно използване на безпилотни надводни, подводни, въздушни и наземни системи, наред с пилотирани платформи.

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По думите му това учение представя, за първи път сценарий, в който ще се сражават безпилотни летателни апарати, безпилотни надводни апарати, безпилотни лодки, безпилотни кораби, безпилотни подводни апарати, безпилотни мини подводници, безпилотни наземни апарати – всички безпилотни апарати.

"Това е упражнение на войната, която ще водим в бъдеще. В този смисъл, това е много историческо учение за нашите военноморски сили“, добави командирът на военноморските сили.