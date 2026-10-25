Отиде си проф. Александър Джеров - един от бащите на българската Конституция

П очина големият юрист Александър Джеров. Новината съобщи конституционния съдия Георги Марков.

Джеров е един от основните автори на съвременната Конституция на Република България. Роден е през 1929 г. в София.

Дълги години е ръководител на департамент "Право" в НБУ, а през 2001 г. е удостоен със званието "Почетен професор на НБУ". Преподава гражданско право, вещно право, нормотворчество и кадастър.

Автор е на емблематични за българската правна литература монографии и учебници. Джеров е депутат в 7-ото Велико народно събрание, както и в 36-ото, 37-ото и 38-ото Народно събрание. В 38-ото НС заема поста заместник-председател на парламента.