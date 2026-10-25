"Тотално унищожение на мрежата": Русия удари четири търговски центъра "Епицентър" за 24 часа

Руските сили са ударили четири търговски центъра „Епицентър“ в Харков, Запорожие, Виница и Полтава за по-малко от 24 часа.

Украински удар по индустриална зона в руския град Елец е убил охранител и е ранил парамедик.

При украински удар по предприятие в руския град Орел са загинали четирима души, а 19 са ранени; руски атаки са засегнали и енергийни обекти в Украйна.

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За по-малко от ден руските сили са нанесели удари по четири търговски центрове от веригата "Епицентър“ в различни украински града. Това съобщава агенция Интерфакс-Украйна.

В официалното съобщение на "Епицентър“ ситуацията е определена като критична: "Харков. Запорожие, Виница. Полтава. Отново само за 24 часа. Тотално унищожаване на мрежата...“, се казва в публикацията на компанията.

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Сутринта на 25 октомври бе атакуван търговският център "Епицентър“ в Полтава, а вечерта на същия ден бе нанесена удар с дронове и по търговски център в Основянски район във Харков.

Междувременно стана ясно, че украински ракетен удар по индустриална зона в град Елец в руската югозападна Липецка област е отнела живота на охранител и е ранил парамедик.

Областният губернатор Игор Артамонов заяви днес, че охранителят е работил в едно от предприятията в зоната. Парамедикът от местния медицински център е откаран в болницата. Губернаторът не назова обекта, поразен от удара.

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Губернаторът на руската Орловска област Андрей Кличков, съобщи, че при удар, нанесен от украинските въоръжени сили по град Орел в петък са загинали четирима души, а 19 са били ранени, предаде ТАСС. Кличков каза, че в момента на удара в атакуваното предприятие в Орел е имало около 200 души.

Припомняме, че на 24 октомври през ноща са нанесени удари и по редица други ключови обекти – топлоелектрически централи, подстанции, въглищни мини, зърнохранилища и пощенски терминал. В Киев част от Голосеевски, Соломянски и Шевченковски район останаха без ток поради възникналата авария.