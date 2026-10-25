Смъртоносна алчност: Мъж отрови болната си майка и я зарови в двора за над $500 000

М ъж от Калифорния е обвинен в убийство, след като въз основа на обвиненията е отровил приемната си майка - която е боледувала от рак - и е откраднал самоличността ѝ.

Седрик фон Фердинанд бе арестуван и обвинен в убийството на 64-годишната Надин Джет на 20 октомври в окръг Сан Диего, според окръжния прокурор на Сан Диего Съмър Стефан, която говори на пресконференция на 21 октомври.

Фон Фердинанд (34 г.) е обвинен в отравянето на Джет с фатална доза фентанил. След това той според обвинението е погребал останките ѝ в нейния имот от 20 акра във Вали Сентър в гроб с дълбочина 1,8 метра, по думите на Стефан.

Стефан заяви, че Джет, уважаван адвокат от окръг Лос Анджелис, е заболели от рак през август 2023 г., когато Фон Фердинанд се преселил в дома ѝ под претекст, че ще ѝ помага в грижите.

Стефан допълни, че Джет за последно е видяна на преглед за химиотерапия на 14 януари 2024 г., като добави, че разследващите вярват, че тя е била убита някъде през същата година между 14 януари и 17 януари.

Стефан каза още, че по това време Фон Фердинанд започнал да казва на приятелите и близките на Джет, че тя няма да преживее диагнозата си и че нейното желание е да бъде кремирана без погребение.

Той също така според обвинението казал на домашен болногледач, че Джет е починала в Мексико и че услугите му повече няма да бъдат необходими.

Окръжният прокурор продължи с това, че останалите приемни деца на Джет започнали да се съмняват във Фон Фердинанд, след като той не успял да предостави смъртен акт за майка им. Те съобщили за изчезването ѝ през юни 2024 г. и подали сигнал за подозрителна дейност около финансите на Джет, включително за нотариални актове на имоти, които били прехвърлени на техния приемен брат при съмнителни обстоятелства.

Впоследствие бе започнато разследване за изчезването на Джет.

На същата пресконференция шерифът на окръг Сан Диего Кели Мартинес съобщи, че останките на Джет са открити в имота през юли 2025 г., като добави, че съдебният лекар по-късно е окачествил смъртта ѝ като убийство.

Прокурорите твърдят, че Фон Фердинанд е извършил също имотна измама и кражба - включително кражба в големи размери, кражба на самоличност, фалшифициране и подаване на документи с невярно съдържание - довели до загуби надхвърлящи 500 000 долара, според Стефан.

„Това е случай на смъртоносна алчност“, каза Стефан по време на пресконференцията.

„Това е случай, при който подсъдимият вече е подсъдим и за имотна измама, засягаща нашата жертва Надин“, казва той.

„Той се възползва от нея в момент на нужда, когато тя страдаше от рак. Това е изключително подло“, добави Стефан.

Още двама души са обвинени във връзка с предполагаемата измама по случая, според прокуратурата.

Няколко от другите приемни деца на Джет присъстваха на пресконференцията, като една от нейните пораснали приемни дъщери, Бианка Лучи, сподели, че Джет е прибрала нея и сестрите ѝ, след като те са преминали през 10 различни приемни дома.

„Тя беше майката, от която се съживявахме. Даде ни справедлив шанс в живота“, каза Лучи.

„Радвам се, че най-накрая ще има правосъдие. Вярвам, че всичко това е било от алчност и за пари, и е просто тъжно“, каза Лучи.

В изявление за „The San Diego Union-Tribune“ адвокатът на Фон Фердинанд, Ашли Манголд, заяви, че нейният клиент „поддържа своята невинност и най-вече любовта си към майка си“.

Манголд не отговори веднага на запитванията за коментар.

Първоначалното изслушване на Фон Фердинанд бе насрочено за 22 октомври, но бе отложено за 5 ноември.