„Няма шанс“: Истинска причина Меган Маркъл да пропусне пътуването до Ангола с принц Хари

С ъобщава се, че Меган Маркъл е отказала да придружи съпруга си, принц Хари, по време на емоционалното му посещение в Ангола, поради опасения за личната си безопасност, пише SkyNews.

Херцогът на Съсекс посети южноафриканската страна във вторник, 15 юли , за да се включи в „разходка по минно поле“ с организацията The HALO Trust, следвайки стъпките на покойната си майка – принцеса Даяна.

25 years ago today Princess Diana walked through a minefield in Angola with HALO.



Shortly after her visit, the Ottawa Mine Ban Treaty was signed.



HALO Angola has cleared over 100,000 landmines & the minefield Diana visited is now a thriving street with schools and shops.

Принцесата на Уелс посети Ангола през януари 1997 г. заедно с Червения кръст, с цел да повиши осведомеността относно над 15-те милиона противопехотни мини, останали разпръснати в страната след дългогодишната гражданска война.

Снимки на Даяна, която уверено преминава през минно поле, обиколиха целия свят и изиграха ключова роля за повишаване на общественото внимание към проблема с неизбухналите мини.

Prince Harry, Mr Eco Friendly, the face of Travalyst takes a 23 hour, 8,900 mile flight to Angola to cosplay Diana, Princess of Wales, AGAIN



Harry has cosplayed Diana walking through landmines multiple times now



Remember the last time we saw workers place flags before Harry’s… pic.twitter.com/42IMvfc6GS — MeghansMole©️ (@MeghansMole) July 15, 2025

Принц Хари вече е посещавал Ангола с The HALO Trust през 2019 г., когато пресъздаде емблематичните кадри на майка си. Той поддържа връзка с организацията и след като през 2020 г. се оттегли от официалните си кралски задължения.

Според източник, близък до семейството на Съсекс, цитиран от Daily Mail, Хари е разубедил съпругата си от участие в посещението заради съображения за сигурността ѝ.

„Херцогът не допуска съпругата си дори да посети Англия поради опасения за нейната безопасност, така че изобщо не ставаше дума да ѝ позволи да отиде в Ангола и да премине през минно поле“, заявява източникът.

По време на визитата си Хари беше заснет да се среща с президента на Ангола Жоао Луренсо – пореден знак, че херцозите на Съсекс се опитват да си изградят неофициален образ на международни кралски посланици.

Миналата година бившите действащи кралски особи направиха обиколка в Нигерия и Колумбия, но не представляваха нито крал Чарлз, нито британското правителство.

Същият вътрешен източник твърди още, че Хари е имал надежда последното му пътуване да доведе до финансови дарения от страна на анголското правителство.

„Обикновено такива визити помагат за привличане на допълнително финансиране от правителството“, обяснява той.

Curious why Meghan Markle wasn't included in Prince Harry's Princess Diana-inspired tour of Angola? Click the link for the surprising reason

Междувременно се съобщава, че самият крал Чарлз е изразил лично притеснение, че отчужденият му син и снаха му се опитват да подкопаят монархията на международно ниво.

„Крал Чарлз е в ужасни отношения с тях – би искал да отнеме кралските титли на Меган и Хари, но се страхува, че това ще изглежда като акт на отмъщение“, сподели кралски източник пред The Mirror миналата година след визитата им в Нигерия.