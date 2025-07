"Най-смешното нещо": Шокираща случка с принц Хари и Меган разсмя Опра

О пра Уинфри си припомни една забавна сцена, при която принц Хари и Меган Маркъл отчаяно се опитвали да преместят семейство патици от своя имот в езерцето ѝ, случка, която предлага рядък поглед към елитната общност в Южна Калифорния, където живеят, пише Newsweek .

(Във видеото: Защо Хари и Меган осиновиха кокошка)

Водещата на токшоуто е съседка на херцога и херцогинята на Съсекс в Монтесито, а тримата продължават да поддържат приятелски отношения години след експлозивното интервю, което тя проведе с тях.

В по-малко противоречив момент, макар и драматичен по комичен начин, Хари и Меган били принудени да тичат из имението си, опитвайки се да уловят пернатите си приятели.

Oprah just pretty much confirmed what we said. Meghan & Harry really kidnapped ducks.



Meghan Markle Kidnapped Ducks for Easter Posthttps://t.co/1RQGKjLDe2 pic.twitter.com/pImaItdkqu — POV (@88POV88) July 17, 2025

Защо това е важно

Общественото възприятие за връзката между Опра и семейство Съсекс е най-вече свързано с драматичното интервю, излъчено от CBS през март 2021 г., в което бяха отправени обвинения, че член на кралското семейство е направил расистки коментар относно нероденото дете на двойката.

Оттогава обаче Опра рядко е говорила публично за самото интервю, въпреки ожесточените обществени дебати по повод разкритията. Именно затова е любопитно да се чуе, че приятелството ѝ с Хари и Меган продължава в личен план, макар че тя обикновено избягва да коментира кралското семейство.

Какво трябва да знаете

Опра разказа историята в подкаста Let’s Talk Off Camera на Кели Рипа, водеща на Live! with Kelly and Mark. Така беше хвърлена светлина върху по-ранна публикация в Instagram от страна на Меган, на която се виждат патиците.

Всичко започнало, когато Хари се обадил на Опра в събота преди Великден с думите: "Съжалявам, че те безпокоя, но имаме проблем с патиците тук."

Хари обяснил, че една патица дошла в имота им и снесла яйца, от които се излюпили пухкави патенца близо до тяхното имение на стойност 14,7 милиона долара.

"Нашето езерце всъщност е поток. Нямаме езеро. Можем ли да ги преместим при теб?", попитал Хари.

Херцогът и херцогинята донесли патиците в кашон, но когато излезли от колата пред очите на Гейл Кинг и децата ѝ, настъпил пълен хаос.

"Когато той отвори вратата, разказа Опра, майката патица излетя, а патенцата бяха в кашона. Той извика: "О, не! Майката отлетя!"

"После започнахме да гоним майката патица, която прелетя на другия край на двора. Патенцата си бяха при нас, а Хари тичаше след нея," продължи тя.

"Меган излезе от колата и също започна да тича, опитвайки се да я върне при патенцата. И така около половин час всички тичахме с кашона с патета в ръце… и имаме видео. Това е най-смешното нещо, което някога съм виждала."

Prince Harry and Meghan farce that had Oprah in stitches: "Funniest thing" https://t.co/19TC5MsF0Z — Newsweek Entertainment (@NewsweekCulture) July 18, 2025

Какво казват хората

Кели Рипа се пошегува след историята: "Звездите… те са точно като нас."

В оригиналното си видео в Instagram за патиците, Меган написа: "Желаем ви светъл Великден, изпълнен с любов… и изненади!"