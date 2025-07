Братовчедка на Уилям и Хари беше открита мъртва в дома си

Р оузи Рош, братовчедка на принц Уилям и принц Хари, беше открита мъртва в семейния ѝ дом до огнестрелно оръжие, съобщи съдебен следовател.

20-годишната Рош е роднина на двамата кралски братя чрез своя дядо, който е бил чичо на принцеса Даяна. Прабаба ѝ, лейди Рут Фермой, е била придворна дама на кралицата майка и е една от личностите, които са посъветвали крал Чарлз III да се ожени за Даяна.

Според цитираното от The Sun изявление на местния следовател Грант Дейвис, полицията е определила смъртта като „неподозрителна“, без данни за участие на трето лице. Тялото на Роузи е открито в дома на семейството ѝ в Нортън, Уилтшир, на 14 юли. Говорител на семейството, цитиран от The Daily Telegraph, заяви: „Тя ще ни липсва безкрайно.“

Причината за смъртта е посочена като „травматично нараняване на главата“. Съдебният лекар на Уилтшир и Суиндън, както и местната полиция, потвърдиха, че няма основания за подозрение относно обстоятелствата около трагедията.

В съобщение, публикувано във вестник Yorkshire Post, се казва: „Рош, Роузи Джийн Бърк – почина в понеделник, 14 юли 2025 г.

Скъпа дъщеря на Хю и Пипа, обожавана сестра на Арчи и Агата, внучка на Дерек и Рей Лонг. Погребението ще бъде в тесен семеен кръг. Помен ще се състои на по-късна дата.“

Майка ѝ Пипа и сестра ѝ Агата са тези, които я откриват. Започнато е съдебно разследване, като следващото изслушване е насрочено за 25 октомври.

Роуш е учила английска литература в университета в Дърам и, по информация на The Daily Mirror, е била в процес на събиране на багаж за пътуване с приятели преди смъртта си.

Роузи Рош е внучка на петия барон Фермой — Едмънд Джеймс Бърк Рош — който е брат на майката на принцеса Даяна, Франсис Шанд Кид. През 1984 г., преди Роузи да се роди, лорд Фермой се самоубива на 45-годишна възраст, съобщава The New York Times.

Принц Хари е роден същата година, а принц Уилям — две години по-рано. Следователно, нито един от тях не е познавал лично лорд Фермой.

Семейство Фермой са заемали значимо място в кралския живот. Лейди Рут Фермой, майка на лорд Фермой, е била придворна дама на кралицата майка и ключова фигура в обкръжението на крал Чарлз III. Именно тя е прабабата на Роузи Рош.

В биографията „Принцът на Уелс: Биография“ (1994 г.) от журналиста Джонатан Димбълби се посочва, че кралица Елизабет, кралицата майка, заедно с лейди Рут Фермой, настоятелно са насърчавали Чарлз да се ожени за принцеса Даяна.

Цитираната в книгата лейди Фермой си спомня за младия принц Чарлз, който ѝ свирил на виолончело: „Той можеше да стане много добър виолончелист — толкова чувствителен музикант, създаващ прекрасен звук. Накрая каза: ‘Безнадежден съм.’“

От своя страна, принцеса Даяна споделя в автобиографията си „Даяна: Нейната истинска история“ от 1992 г., написана от Андрю Мортън: „Баба ми [лейди Фермой] винаги ми казваше: ‘Скъпа, трябва да разбереш, че чувството им за хумор и начинът им на живот са различни, и не мисля, че това ще ти подхожда.’“

Лейди Фермой посещава принцеса Даяна в болницата след раждането на принц Уилям през юни 1982 г.

