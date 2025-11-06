Любопитно

Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

6 ноември 2025, 09:24
Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

М еган Маркъл се завръща към актьорството осем години след като напусна Холивуд, за да стане работещ член на британското кралско семейство. Сега тя ще играе в нов филм заедно с Лили Колинс, Бри Ларсън и Джак Куейд, пише Daily Mail.

Според съобщенията, Меган ще играе себе си

във филма „Близки лични приятели“ (Close Personal Friends), който проследява живота на две двойки, от които едната е известна, а другата – не.

Днес Меган беше забелязана на снимачната площадка в Пасадена, Лос Анджелис, по време на продукцията на Amazon MGM Studios. Източник на The Sun каза: „Това е огромен момент за Меган и означава връщане към това, което тя наистина обича. Тя е залята с предложения, но това ѝ се стори правилно. Принц Хари, разбира се, я подкрепя напълно и просто иска Меган да прави това, което ѝ носи радост“.

Меган Маркъл с моден контраст: От ангелско бяло до дръзко черно на ревюто на Balenciaga в Париж
10 снимки
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл
Меган Маркъл

Маркъл е най-известна с ролята си на Рейчъл Зейн в успешния американски телевизионен сериал „Костюмари“

(Suits), но има и роли в холивудски филми като Horrible Bosses, Get Him To The Greek и Remember Me.

Хари и Меган се отказаха от статута си на работещи кралски особи през 2020 г. и се преместиха в САЩ. Херцогинята на Съсекс е заявявала, че е изпитвала трудности да получава актьорски роли в началото на кариерата си. Тя разказваше, че често е ходила на прослушвания, но редовно е била отхвърляна от режисьорите – което „много подкопаваше самочувствието ми“. Меган някога е била и „момиче с куфарче“ – една от моделите, които държат куфарите с пари – в американската версия на играта „Сделка или не“.

Експерти посочиха, че херцогинята може да изпитва трудности да открие „къде наистина се вписва“,

докато се опитва да балансира между проекта си As Ever, публичните си изяви и стремежите си в модния свят. Херцогинята също наскоро призна в подкаст, че понякога ѝ е липсвало актьорството.

По темата

Източник: Daily Mail    
Меган Маркъл актьорство нов филм кралско семейство Холивуд Костюмари принц Хари Amazon MGM Studios Близки лични приятели херцогиня на Съсекс
Последвайте ни
Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Рама Дуваджи - най-младата първа дама на Ню Йорк

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

Google внедрява още AI функции за по-добра навигация в Google Maps

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 3 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 2 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 1 час

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>НАСА може да изпрати мисия до Марс още догодина</p>

Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина

Свят Преди 11 минути

"Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА"

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс

Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители

Свят Преди 18 минути

Няма съобщения за загинали или ранени

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 29 минути

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

Любопитно Преди 42 минути

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Откриха черните кутии на UPS самолета, убил 12 в Луисвил

Свят Преди 1 час

34-годишният товарен самолет MD-11 е летял за Хонолулу с трима членове на екипажа на борда

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

България Преди 1 час

До момента 41-годишната жена е преминала 15 курса химиотерапия и 5 курса имунотерапия

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

Ремонт oтново ограничава движението на АМ "Тракия”

България Преди 2 часа

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат внимателно

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

България Преди 2 часа

„За” гласуваха ДПС-НН, „Възраждане”, БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. ГЕРБ се разделиха и гласуваха с „против” и „въздържал се”

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Извънредно положение във Филипините, тайфунът "Калмаеги" взе над 100 жертви (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Поне 241 са безследно изчезналите

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Най-голямата паяжина в света може да хване кит

Любопитно Преди 3 часа

С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Как да спрете да плачете, докато режете лук

Любопитно Преди 3 часа

Всичко по темата може да прочетете в следващите редове

,

Ръст на ранните резервации по морето

България Преди 3 часа

Германският пазар расте, полският спада

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Наистина ли Великобритания е "столицата на изнасилванията"?

Свят Преди 3 часа

Публикация със статистика, свързана с броя на изнасилванията, се разпространява в социалните мрежи и предизвиква бурни реакции

.

Германски пенсионери търсят своя рай в България

Любопитно Преди 3 часа

"Оставям всичко зад гърба си и започвам нещо ново"

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Сам Алтман: Ще ме е срам, ако OpenAI няма AI шеф

Технологии Преди 3 часа

Милиардерът иска да повери контрола на компанията над собствената ѝ технология

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Тръмп: Може би работим с Русия и Китай по план за премахване на ядрените оръжия

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ние сме ядрената сила номер едно

Всичко от днес

От мрежата

8 странни котешки поведения и тяхното обяснение

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

Днес празнуват хората, носещи имената на трима големи светци

Edna.bg

Лудост: Реал Мадрид продава Винисиус за 345 млн. евро?

Gong.bg

Голяма промяна в щангите, засегнат е и Карлос Насар

Gong.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg

Зов за помощ: Млада майка се нуждае от подкрепа, за да пребори рака

Nova.bg