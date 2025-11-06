Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

М еган Маркъл се завръща към актьорството осем години след като напусна Холивуд, за да стане работещ член на британското кралско семейство. Сега тя ще играе в нов филм заедно с Лили Колинс, Бри Ларсън и Джак Куейд, пише Daily Mail.

Според съобщенията, Меган ще играе себе си

във филма „Близки лични приятели“ (Close Personal Friends), който проследява живота на две двойки, от които едната е известна, а другата – не.

Днес Меган беше забелязана на снимачната площадка в Пасадена, Лос Анджелис, по време на продукцията на Amazon MGM Studios. Източник на The Sun каза: „Това е огромен момент за Меган и означава връщане към това, което тя наистина обича. Тя е залята с предложения, но това ѝ се стори правилно. Принц Хари, разбира се, я подкрепя напълно и просто иска Меган да прави това, което ѝ носи радост“.

Маркъл е най-известна с ролята си на Рейчъл Зейн в успешния американски телевизионен сериал „Костюмари“

(Suits), но има и роли в холивудски филми като Horrible Bosses, Get Him To The Greek и Remember Me.

Хари и Меган се отказаха от статута си на работещи кралски особи през 2020 г. и се преместиха в САЩ. Херцогинята на Съсекс е заявявала, че е изпитвала трудности да получава актьорски роли в началото на кариерата си. Тя разказваше, че често е ходила на прослушвания, но редовно е била отхвърляна от режисьорите – което „много подкопаваше самочувствието ми“. Меган някога е била и „момиче с куфарче“ – една от моделите, които държат куфарите с пари – в американската версия на играта „Сделка или не“.

Експерти посочиха, че херцогинята може да изпитва трудности да открие „къде наистина се вписва“,

докато се опитва да балансира между проекта си As Ever, публичните си изяви и стремежите си в модния свят. Херцогинята също наскоро призна в подкаст, че понякога ѝ е липсвало актьорството.