Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Н икое семейство не е перфектно и кралското със сигурност не прави изключение. Въпреки че демонстрира изискан имидж пред света, фамилията от години се справя с дълбоки раздори зад кулисите. Те включват болезненото влошаване на отношенията между братята принц Уилям и принц Хари, както и напрежението между техните съпруги – принцеса Катрин и Меган Маркъл. Кралската драма през последните години е толкова мащабна, че би била достойна за продължение на сериала „Короната“ или за цял сезон на „Вражда“ на Райън Мърфи.

Макар че тези заглавия по медиите са забавни за телевизията и завладяващи за четене, в крайна сметка те засягат едно истинско семейство, което е принудено да изяснява отношенията си пред очите на обществеността.

Ето кои са членовете на кралската династия, които се оказаха в открит конфликт през годините.

Принц Уилям и принц Хари

Една особено обтегната връзка е тази между принц Уилям и принц Хари. Въпреки изключителната си близост в детството, днес двамата синове на Даяна са разделени от много повече от един океан. Братята бяха най-голямата опора един за друг след трагичната смърт на майка им. През 2017 г. Уилям призна: „Сближихме се заради обстоятелствата“. По време на същия разговор Катрин отбеляза пред съпруга и зет си: „Вие сте удивително близки“, на което Уилям се пошегува: „През повечето време“, предизвиквайки смеха на Хари.

За съжаление, това вече е в миналото. В мемоарите си „Резервният“ (Spare) херцогът на Съсекс споделя, че когато казал на брат си, че усеща как покойната им майка му е помогнала да намери Меган, Уилям реагирал хладно: „Е, Харолд, не съм сигурен в това. Не бих казал такова нещо!“. Кралският анализатор Ръсел Майърс пише в книгата си „Уилям и Катрин: Интимната история“, че Хари приел тежко това оспорване на чувствата му и фактът, че брат му ги смята за невалидни, го е наранен дълбоко. Източник от двореца споделя, че именно този момент бележи коренна промяна в отношенията им.

Херцогът на Съсекс, който се ожени за Меган през 2018 г., коментира слуховете за разрив през 2019 г. пред журналиста Том Брадби, признавайки, че с брат му вече са „на различни пътища“. Тогава той все пак добави: „Винаги ще бъда до него, както знам, че и той ще бъде до мен. Не се виждаме толкова често, защото сме заети, но го обичам много.“

По-рано същата година обаче Хари и Меган официално отделиха своето домакинство от това на принц Уилям и Катрин. Според информациите инициатор на раздялата е бил Принцът на Уелс. В актуализираното издание на книгата „Битката на братята“ авторът Робърт Лейси твърди, че Уилям и Хари са имали „ожесточен и горчив“ спор заради оплаквания, че херцогинята на Съсекс е тормозила кралския персонал. Уилям бил ужасен от чутото за поведението на снаха си и буквално „изхвърлил Хари“, споделя негов приятел пред автора.

По-малко от година след като Съсексови официално се оттеглиха от кралските си задължения, Хари разкри пред Опра Уинфри, че в отношенията им с Уилям има огромна дистанция. „Обичам Уилям безкрайно. Той ми е брат. Преминахме през ада заедно, имаме споделен опит. Но просто сме на различни пътища“, обясни той.

По време на същото интервю херцогът заяви, че баща му и брат му са „в капан“ на системата. Според биографите, Уилям бил най-силно огорчен именно от това твърдение. Наследникът на трона бил „абсолютно разярен“ и се почувствал толкова предаден, че се зарекъл никога повече да не проговори на брат си, заявявайки пред доверени помощници, че няма никакво намерение да общува с нито един от двамата.

Уилям реагира и публично след сензационното интервю през 2021 г., заявявайки пред медиите, че кралското семейство „в никакъв случай не е расистко“.

В мемоарите си от 2023 г. Хари стигна още по-далеч, наричайки по-големия си брат свой „заклет враг“. Той описа и физически сблъсък в Нотингам Котидж, при който Уилям нарекъл Меган „трудна“, „груба“ и „дразнеща“, след което нападнал Хари:

„Всичко се случи толкова бързо. Той ме сграбчи за яката, скъса гердана ми и ме повали на пода. Паднах върху купата за храна на кучето, която се счупи под гърба ми и парчетата ме нарязаха. Лежах замаян за миг, след което станах и му казах да се маха.“

Днес експертите са категорични, че отношенията им са стигнали дъното. „Всичко приключи“, коментират запознати, въпреки че някои все още оставят минимална надежда за бъдещето.

Принцесата на Уелс и херцогинята на Съсекс

„Прекрасна“ и „невероятна“ бяха думите, с които Меган и Хари описаха Катрин по време на интервюто за годежа им през 2017 г. Преди сватбата обаче се стига до сълзи. Първоначално медиите твърдяха, че Кейт е плакала след проба за роклята на принцеса Шарлот. Пред Опра Уинфри обаче Меган заяви, че се е случило точно обратното:

„Няколко дни преди сватбата тя беше разстроена за нещо, свързано с роклите на шаферките, и това ме разплака, нарани ме дълбоко. В контекста на всичко, което се случваше тогава с баща ми, очаквах подкрепа, а не обратното. Тя обаче осъзна грешката си, извини се и ми донесе цветя с бележка.“

Хари също описва този случай в книгата си. Той разказва за среща между четиримата, на която Кейт признала, че вестниците лъжат и всъщност тя е разплакала Меган. Меган обаче поискала да разбере защо пресцентърът на двореца не я е защитил публично. Според Хари, Бъкингам е отказал да опровергае историята, за да не се раздухва скандалът и да не се злепоставя бъдещата кралица – монархията е трябвало да бъде защитена на всяка цена.

От своя страна Катрин се почувствала дълбоко разочарована от факта, че Меган е направила публично достояние техен личен разговор. Това разрушило доверието помежду им завинаги. „Ако не можеш да се довериш на най-близките си, е много трудно да градиш връзка“, споделя източник от двореца.

Хари разкрива и друг абсурден спор. Кейт поискала извинение от Меган, защото херцогинята коментирала разсеяността ѝ с думите, че има „бебешки мозък“ заради хормоните след раждането. Кейт реагирала остро: „Не сме достатъчно близки, за да обсъждаш хормоните ми!“.

В крайна сметка обаче отношението на Съсексови към персонала се оказало преломният момент за Кейт и Уилям. Атмосферата била определяна като „токсична“, а Кейт намирала Меган за твърде груба и нахална, което направило окончателната раздяла неизбежна.

Принцеса Даяна и Сара Фъргюсън

Меган и Катрин не са първите кралски снахи, които преминават през сериозни трусове. Сара Фъргюсън и принцеса Даяна дори не си говореха в момента на трагичната смърт на Лейди Ди. Оказва се, че причината за финалния им скандал е... чифт обувки.

В автобиографията си от 1996 г. „Моята история“ херцогинята на Йорк споменава, че е пипнала кокоши тръни (веруки) от обувки, които Даяна ѝ дала назаем, тъй като носели един размер.

Това изречение се оказало фатално за приятелството им. В биографията „Хрониките на Даяна“ Тина Браун пише: „Сара публикува безобиден мемоар, пълен с мили думи за снаха си – с изключение на един ред. Богините нямат кокоши тръни. Даяна просто я зачеркна.“

Въпреки писмата и извиненията от страна на Сара, Даяна така и не ѝ проговорила повече. Години по-късно Фъргюсън споделя, че ден преди катастрофата Даяна е потърсила тяхна обща приятелка, за да пита за нея, но двете така и не успяват да се помирят приживе.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор и крал Чарлз

Подобно на племенника си Хари, принц Андрю винаги е бил в ролята на „резервата“ спрямо по-големия си брат, крал Чарлз. Двамата никога не са били близки поради коренно различните си характери и интереси.

Според изтекли документи от американското разузнаване, Андрю е изпитвал дългогодишна неприязън към Чарлз, смятайки го за слаб владетел. Той завиждал на вниманието, което брат му получавал като престолонаследник, вярвайки, че самият той е много по-подходящ за ролята на крал.

Кралските биографи смятат, че връзката между двамата е непоправимо разрушена. След поредицата от скандали около Андрю, през 2025 г. кралят официално го лиши от титлите му и го изгони от дългогодишния му дом, „Кралската ложа“ в Уиндзор. През 2026 г. Андрю беше принуден да се премести в далеч по-скромни имоти. Източници твърдят, че на Чарлз просто му омразнало да гледа как компрометираният му брат парадира пред обществеността.

След като по-рано тази година Андрю беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение, кралят беше категоричен: „Законът трябва да си свърши работата“. Близки до семейството потвърждават, че отношенията между братята са достигнали абсолютното дъно и няма никакъв шанс за помирение.