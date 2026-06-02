Зад кулисите на Бъкингам: Истинските причини за най-известните кралски вражди

Н икое семейство не е перфектно и кралското със сигурност не прави изключение. Въпреки че демонстрира изискан имидж пред света, фамилията от години се справя с дълбоки раздори зад кулисите. Те включват болезненото влошаване на отношенията между братята принц Уилям и принц Хари, както и напрежението между техните съпруги – принцеса Катрин и Меган Маркъл. Кралската драма през последните години е толкова мащабна, че би била достойна за продължение на сериала „Короната“ или за цял сезон на „Вражда“ на Райън Мърфи.
Макар че тези заглавия по медиите са забавни за телевизията и завладяващи за четене, в крайна сметка те засягат едно истинско семейство, което е принудено да изяснява отношенията си пред очите на обществеността.
Ето кои са членовете на кралската династия, които се оказаха в открит конфликт през годините.
- Принц Уилям и принц Хари
Една особено обтегната връзка е тази между принц Уилям и принц Хари. Въпреки изключителната си близост в детството, днес двамата синове на Даяна са разделени от много повече от един океан. Братята бяха най-голямата опора един за друг след трагичната смърт на майка им. През 2017 г. Уилям призна: „Сближихме се заради обстоятелствата“. По време на същия разговор Катрин отбеляза пред съпруга и зет си: „Вие сте удивително близки“, на което Уилям се пошегува: „През повечето време“, предизвиквайки смеха на Хари.
За съжаление, това вече е в миналото. В мемоарите си „Резервният“ (Spare) херцогът на Съсекс споделя, че когато казал на брат си, че усеща как покойната им майка му е помогнала да намери Меган, Уилям реагирал хладно: „Е, Харолд, не съм сигурен в това. Не бих казал такова нещо!“. Кралският анализатор Ръсел Майърс пише в книгата си „Уилям и Катрин: Интимната история“, че Хари приел тежко това оспорване на чувствата му и фактът, че брат му ги смята за невалидни, го е наранен дълбоко. Източник от двореца споделя, че именно този момент бележи коренна промяна в отношенията им.
Херцогът на Съсекс, който се ожени за Меган през 2018 г., коментира слуховете за разрив през 2019 г. пред журналиста Том Брадби, признавайки, че с брат му вече са „на различни пътища“. Тогава той все пак добави: „Винаги ще бъда до него, както знам, че и той ще бъде до мен. Не се виждаме толкова често, защото сме заети, но го обичам много.“
По-рано същата година обаче Хари и Меган официално отделиха своето домакинство от това на принц Уилям и Катрин. Според информациите инициатор на раздялата е бил Принцът на Уелс. В актуализираното издание на книгата „Битката на братята“ авторът Робърт Лейси твърди, че Уилям и Хари са имали „ожесточен и горчив“ спор заради оплаквания, че херцогинята на Съсекс е тормозила кралския персонал. Уилям бил ужасен от чутото за поведението на снаха си и буквално „изхвърлил Хари“, споделя негов приятел пред автора.
По-малко от година след като Съсексови официално се оттеглиха от кралските си задължения, Хари разкри пред Опра Уинфри, че в отношенията им с Уилям има огромна дистанция. „Обичам Уилям безкрайно. Той ми е брат. Преминахме през ада заедно, имаме споделен опит. Но просто сме на различни пътища“, обясни той.
По време на същото интервю херцогът заяви, че баща му и брат му са „в капан“ на системата. Според биографите, Уилям бил най-силно огорчен именно от това твърдение. Наследникът на трона бил „абсолютно разярен“ и се почувствал толкова предаден, че се зарекъл никога повече да не проговори на брат си, заявявайки пред доверени помощници, че няма никакво намерение да общува с нито един от двамата.
Уилям реагира и публично след сензационното интервю през 2021 г., заявявайки пред медиите, че кралското семейство „в никакъв случай не е расистко“.
В мемоарите си от 2023 г. Хари стигна още по-далеч, наричайки по-големия си брат свой „заклет враг“. Той описа и физически сблъсък в Нотингам Котидж, при който Уилям нарекъл Меган „трудна“, „груба“ и „дразнеща“, след което нападнал Хари:
„Всичко се случи толкова бързо. Той ме сграбчи за яката, скъса гердана ми и ме повали на пода. Паднах върху купата за храна на кучето, която се счупи под гърба ми и парчетата ме нарязаха. Лежах замаян за миг, след което станах и му казах да се маха.“
Днес експертите са категорични, че отношенията им са стигнали дъното. „Всичко приключи“, коментират запознати, въпреки че някои все още оставят минимална надежда за бъдещето.
- Принцесата на Уелс и херцогинята на Съсекс
„Прекрасна“ и „невероятна“ бяха думите, с които Меган и Хари описаха Катрин по време на интервюто за годежа им през 2017 г. Преди сватбата обаче се стига до сълзи. Първоначално медиите твърдяха, че Кейт е плакала след проба за роклята на принцеса Шарлот. Пред Опра Уинфри обаче Меган заяви, че се е случило точно обратното:
„Няколко дни преди сватбата тя беше разстроена за нещо, свързано с роклите на шаферките, и това ме разплака, нарани ме дълбоко. В контекста на всичко, което се случваше тогава с баща ми, очаквах подкрепа, а не обратното. Тя обаче осъзна грешката си, извини се и ми донесе цветя с бележка.“
Хари също описва този случай в книгата си. Той разказва за среща между четиримата, на която Кейт признала, че вестниците лъжат и всъщност тя е разплакала Меган. Меган обаче поискала да разбере защо пресцентърът на двореца не я е защитил публично. Според Хари, Бъкингам е отказал да опровергае историята, за да не се раздухва скандалът и да не се злепоставя бъдещата кралица – монархията е трябвало да бъде защитена на всяка цена.
От своя страна Катрин се почувствала дълбоко разочарована от факта, че Меган е направила публично достояние техен личен разговор. Това разрушило доверието помежду им завинаги. „Ако не можеш да се довериш на най-близките си, е много трудно да градиш връзка“, споделя източник от двореца.
Хари разкрива и друг абсурден спор. Кейт поискала извинение от Меган, защото херцогинята коментирала разсеяността ѝ с думите, че има „бебешки мозък“ заради хормоните след раждането. Кейт реагирала остро: „Не сме достатъчно близки, за да обсъждаш хормоните ми!“.
В крайна сметка обаче отношението на Съсексови към персонала се оказало преломният момент за Кейт и Уилям. Атмосферата била определяна като „токсична“, а Кейт намирала Меган за твърде груба и нахална, което направило окончателната раздяла неизбежна.
- Принцеса Даяна и Сара Фъргюсън
Меган и Катрин не са първите кралски снахи, които преминават през сериозни трусове. Сара Фъргюсън и принцеса Даяна дори не си говореха в момента на трагичната смърт на Лейди Ди. Оказва се, че причината за финалния им скандал е... чифт обувки.
В автобиографията си от 1996 г. „Моята история“ херцогинята на Йорк споменава, че е пипнала кокоши тръни (веруки) от обувки, които Даяна ѝ дала назаем, тъй като носели един размер.
Това изречение се оказало фатално за приятелството им. В биографията „Хрониките на Даяна“ Тина Браун пише: „Сара публикува безобиден мемоар, пълен с мили думи за снаха си – с изключение на един ред. Богините нямат кокоши тръни. Даяна просто я зачеркна.“
Въпреки писмата и извиненията от страна на Сара, Даяна така и не ѝ проговорила повече. Години по-късно Фъргюсън споделя, че ден преди катастрофата Даяна е потърсила тяхна обща приятелка, за да пита за нея, но двете така и не успяват да се помирят приживе.
- Андрю Маунтбатън-Уиндзор и крал Чарлз
Подобно на племенника си Хари, принц Андрю винаги е бил в ролята на „резервата“ спрямо по-големия си брат, крал Чарлз. Двамата никога не са били близки поради коренно различните си характери и интереси.
Според изтекли документи от американското разузнаване, Андрю е изпитвал дългогодишна неприязън към Чарлз, смятайки го за слаб владетел. Той завиждал на вниманието, което брат му получавал като престолонаследник, вярвайки, че самият той е много по-подходящ за ролята на крал.
Кралските биографи смятат, че връзката между двамата е непоправимо разрушена. След поредицата от скандали около Андрю, през 2025 г. кралят официално го лиши от титлите му и го изгони от дългогодишния му дом, „Кралската ложа“ в Уиндзор. През 2026 г. Андрю беше принуден да се премести в далеч по-скромни имоти. Източници твърдят, че на Чарлз просто му омразнало да гледа как компрометираният му брат парадира пред обществеността.
След като по-рано тази година Андрю беше арестуван по подозрение в злоупотреба със служебно положение, кралят беше категоричен: „Законът трябва да си свърши работата“. Близки до семейството потвърждават, че отношенията между братята са достигнали абсолютното дъно и няма никакъв шанс за помирение.