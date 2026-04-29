Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

К рал Чарлз III предложи очарователен поглед към личните си интереси, когато се сближи с Том Дейли заради неочаквана споделена страст - плетенето, по време на първия ден от държавното си посещение в САЩ.

Непринуденият разговор се състоя на градинско парти, организирано в резиденцията във Вашингтон на британския посланик сър Крисчън Търнър, като постави спокоен край на ден, изпълнен с дипломация на високо ниво.

Сред 650-те гости имаше политици, ръководители на благотворителни организации и културни дейци, но именно разговорът на Чарлз с Том привлече вниманието, разкривайки по-мека и по-достъпна страна на монарха.

Том, който стана също толкова известен с плетенето си, колкото и с олимпийските си постижения, по-късно сподели подробности от разговора им, като обясни, че кралят е опитвал занаята като дете, пише списание HELLO!.

„Той каза, че е опитал да плете, когато е бил на осем години, и не е бил много добър“, разкри Том. „Но каза, че може отново да се върне към него, знае, че е много полезно за психичното здраве“.

Олимпийският шампион, който сега живее в Лос Анджелис със съпруга си и двете им деца, описа плетенето като свое „средство за изразяване на креативност, осъзнатост и медитация“ и дори намекна за бъдещо сътрудничество с краля.

„Искам да се опитам да го върна в училищната програма и може би той може да ми помогне да направя това“, добави той.

Градинското парти отбеляза ключов момент от четиридневното посещение на кралската двойка, което се провежда в чест на 250-годишнината от американската независимост. По-рано през деня Чарлз и кралица Камила присъстваха на церемония по посрещане в Белия дом, преди да се отправят към резиденцията на посланика за вечерния прием.

Камила междувременно запази освежаващо откровен тон, като призна, че се чувства „доста изморена от часовата разлика“ след дългото пътуване, дори докато прекарваше време в разговори с ръководители на организации, борещи се с домашното насилие и експлоатацията на деца, каузи, близки до сърцето ѝ.

Сред гостите на събитието бяха високопоставени политически фигури като Тед Круз, Нанси Пелоси и Майк Джонсън, както и спортни звезди, включително футболистката Есме Морган.

Макар че тонът на вечерта беше празничен, самото посещение носи значителна политическа тежест. Очаква се кралят да се обърне към двете камари на Конгреса, където ще опише отношенията между Обединеното кралство и САЩ като „един от най-великите съюзи в човешката история“, като същевременно ще подчертае значението на единството пред лицето на глобалните предизвикателства.

