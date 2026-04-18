Любопитно

Кралицата на попа се завърна: Мадона взриви Coachella заедно със Сабрина Карпентър

Кралицата на попа Мадона се завърна триумфално на фестивала Coachella 20 години по-късно! Легендата се присъедини към Сабрина Карпентър за зрелищно шоу, изпълнявайки вечните хитове „Vogue“ и „Like A Prayer“ и загатвайки за нов албум

18 април 2026, 16:03
Източник: Getty Images

М адона поднесе голямата изненада на фестивала Coachella, появявайки се по време на хедлайнерския сет на Сабрина Карпентър в петък вечер. Кралицата на попа се присъедини към по-младата си колежка на сцената за впечатляващо дуетно изпълнение на вечните класики „Vogue“ и „Like A Prayer“, както и на парче, което очевидно е част от предстоящия нов проект на легендата, пише ВВС.

Появата ѝ сложи край на продължилите с дни спекулации, че Мадона ще посети музикалното събитие в пустинята Колорадо, Калифорния. Още в сряда тя официално потвърди издаването на „Confessions II“ – дългоочакваното продължение на култовия ѝ албум „Confessions On A Dance Floor“ от 2005 г.

Веднага след като Карпентър приключи своето изпълнение на хита „Juno“, Мадона излезе под звуците на интрото към „Vogue“, докато танцьорите заемаха емблематичните си пози. С идентични руси коси и дантелени корсети, двете изпълниха хаус хита от 1990 г., преди да представят новата песен.

„Благодаря ти много, че ме покани в твоето шоу“, обърна се изпълнителката на „Hung Up“ към Сабрина. „Няма нужда да ми благодариш, Мадона“, отвърна Карпентър. „Можеш да вземеш каквото си поискаш.“

Обръщайки се към публиката, Мадона сподели емоциите си: „Преди точно 20 години пях на Coachella – бях в танцовата шатра и това беше първият път, когато представих „Confessions On A Dance Floor: Part I“ в Америка. Беше толкова вълнуващо за мен.“

„Можете да си представите какво е усещането да се завърна 20 години по-късно... Това е момент, в който кръгът се затваря и е изключително значимо за мен“, добави тя, преди да започне разговор за астрология с феновете. Звездата, чийто ръст е 163 см, не пропусна да се пошегува, че за първи път излиза на сцена с някой, който е по-нисък от нея: „Благодаря ви, че ми подарихте това преживяване.“ Веднага след това двете обединиха сили за дуетна версия на „Like A Prayer“.

Първата изява на Мадона на Coachella е през 2006 г., когато тя избра шатрата „Sahara“ вместо главната сцена. По-късно тя се завърна в пустинята през 2015 г. по време на сета на Дрейк – момент, който стана вирусен в социалните мрежи заради спонтанната ѝ целувка с рапъра.

Звездното сътрудничество бе кулминацията на втория уикенд, в който Карпентър е главно действащо лице на фестивала. Миналата седмица тя изненада феновете, като покани на сцената комика Уил Феръл. Програмата на Coachella продължава със съботния хедлайнер Джъстин Бийбър, а в неделя на сцената ще излезе колумбийската поп дива Карол Джи.

Фестивалът, който се провежда в Empire Polo Club в Индио от 2002 г. насам, привлича над 100 000 души дневно по данни на местната полиция.

Мадона Coachella Сабрина Карпентър Дуетно изпълнение Поп музика
