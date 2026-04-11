Любопитно

„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

Сабрина Карпентър предизвика вълна от полярни реакции на Coachella, след като прекъсна фен, пеещ йодъл. Докато едни я обвиниха в липса на културна чувствителност, други защитиха звездата заради шума на сцената и сценичното напрежение

11 април 2026, 19:29
„Please, Please, Please“ – просто не я прекъсвайте. Сабрина Карпентър бе принудена да спре фен, изпълняващ йодлерни извивки, по време на първия си концерт като хедлайнер на фестивала Coachella в Индио, Калифорния, в петък вечер.

„Мисля, че чух някой да пее йодъл“, заяви 26-годишната Карпентър, прекъсвайки изпълнението си заради неочакваното разсейване, става ясно от видеоклип на инцидента, споделен в платформата X. „Това ли правиш? Не ми харесва.“

След като фенът обясни, че йодлерното пеене е „част от неговата култура“ и е замислено като „призив за празнуване“, хитовата изпълнителка на „Espresso“ сложи край на нежеланата намеса.

„Това е твоята култура – йодълът?“, попита Карпентър от пианото, малко преди да продължи концерта си. „Това Burning Man ли е? Какво става? Странно е.“

Докато поп звездата завършваше своя сет, феновете буквално „взривиха“ социалните мрежи в дебат дали реакцията ѝ е била уместна.

„Начинът, по който Сабрина се затвърди в позицията си и реши да остане неинформирана, дори след като бе изяснено, че йодълът е част от културата на този човек, говори много за нея“, написа в Twitter разочарован почитател. „Сабрина Карпентър току-що нарече културата на това момиче странна и зловеща?“, добави друг.

Други обаче защитиха певицата на „Please Please Please“ в разгара на „йодъл дебакъла“.

„Тя очевидно не е чула какво казва момичето“, обясни един от тях. „Трябва да помните, че тя е чак на сцената.“ „Моля ви, не позволявайте това да се превръща в драма. Тя наистина не е чула какво се случва и не се е опитвала да обиди никого!“, добави друг потребител. „В този момент тя имаше много работа.“

Представител на Карпентър не отговори веднага на запитването за коментар от страна на Page Six.

Освен спречкването с фена, Карпентър привлече вниманието и с театралните елементи в стил „Холивуд и Бродуей“, които пренесе на сцената на Coachella. Звездата от „Телма и Луиз“ Сюзън Сарандън направи изненадваща поява по време на наситения със събития сет на изпълнителката на „Taste“. Самата Карпентър дори се пошегува със статута си на водещо име на най-големия музикален фестивал в Америка.

„Не мога да повярвам, че съм хедлайнер на Coachella!“, извика тя в началото на шоуто. „Искам да кажа – вярвам го по малко, но звучи по-добре, ако го изрека, нали?“

Източник: pagesix.com    
