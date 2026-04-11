„Не ми харесва“: Сабрина Карпентър влезе в остър конфликт с фен на Coachella

„Please, Please, Please“ – просто не я прекъсвайте. Сабрина Карпентър бе принудена да спре фен, изпълняващ йодлерни извивки, по време на първия си концерт като хедлайнер на фестивала Coachella в Индио, Калифорния, в петък вечер.

„Мисля, че чух някой да пее йодъл“, заяви 26-годишната Карпентър, прекъсвайки изпълнението си заради неочакваното разсейване, става ясно от видеоклип на инцидента, споделен в платформата X. „Това ли правиш? Не ми харесва.“

След като фенът обясни, че йодлерното пеене е „част от неговата култура“ и е замислено като „призив за празнуване“, хитовата изпълнителка на „Espresso“ сложи край на нежеланата намеса.

sabrina carpenter is so ignorant, someone was doing a zaghroot (an arab cheer) and she called it yodelling and disrespectfully dismissed the fact that it was apart of the person’a culture saying “she doesn’t like it” 💀 pic.twitter.com/aT8aXoccu1 — ⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟⃟ (@hoodveil) April 11, 2026

„Това е твоята култура – йодълът?“, попита Карпентър от пианото, малко преди да продължи концерта си. „Това Burning Man ли е? Какво става? Странно е.“

Докато поп звездата завършваше своя сет, феновете буквално „взривиха“ социалните мрежи в дебат дали реакцията ѝ е била уместна.

„Начинът, по който Сабрина се затвърди в позицията си и реши да остане неинформирана, дори след като бе изяснено, че йодълът е част от културата на този човек, говори много за нея“, написа в Twitter разочарован почитател. „Сабрина Карпентър току-що нарече културата на това момиче странна и зловеща?“, добави друг.

Други обаче защитиха певицата на „Please Please Please“ в разгара на „йодъл дебакъла“.

„Тя очевидно не е чула какво казва момичето“, обясни един от тях. „Трябва да помните, че тя е чак на сцената.“ „Моля ви, не позволявайте това да се превръща в драма. Тя наистина не е чула какво се случва и не се е опитвала да обиди никого!“, добави друг потребител. „В този момент тя имаше много работа.“

Sabrina Carpenter shuts down Coachella-goer’s ‘weird’ outburst in awkward moment: ‘I don’t like it’ https://t.co/vlxHy1Kcf6 pic.twitter.com/6ooD1GbqlM — New York Post (@nypost) April 11, 2026

Представител на Карпентър не отговори веднага на запитването за коментар от страна на Page Six.

Освен спречкването с фена, Карпентър привлече вниманието и с театралните елементи в стил „Холивуд и Бродуей“, които пренесе на сцената на Coachella. Звездата от „Телма и Луиз“ Сюзън Сарандън направи изненадваща поява по време на наситения със събития сет на изпълнителката на „Taste“. Самата Карпентър дори се пошегува със статута си на водещо име на най-големия музикален фестивал в Америка.

Sabrina Carpenter just broke Coachella this entrance is illegal 😭🔥 pic.twitter.com/cnUWse8mmS — ProfNet (@theprofnet) April 11, 2026

„Не мога да повярвам, че съм хедлайнер на Coachella!“, извика тя в началото на шоуто. „Искам да кажа – вярвам го по малко, но звучи по-добре, ако го изрека, нали?“