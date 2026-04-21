Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

С амо броени дни след като взриви публиката през втория уикенд на фестивала Coachella 2026 заедно със Сабрина Карпентър, неприятен инцидент помрачи настроението на екипа на Мадона, пише HELLO!

67-годишната поп икона сподели с последователите си в социалните мрежи, че малко след края на изпълнението дрехите, с които е била облечена, са изчезнали. „Все още летя високо след петък вечер на Coachella!“, написа тя в изявление, споделено в Instagram Stories. „Благодаря на Сабрина и на всички, които направиха това възможно.“

„Да върнем Confessions II там, откъдето започна, беше истинска тръпка“, добави тя, визирайки представянето на песни от хитовия си албум от 2006 г. Confessions on a Dance Floor на същата сцена преди точно 20 години. „Този момент на „затваряне на кръга“ обаче се преобърна, когато открих, че винтидж дрехите, които носех, са изчезнали. Костюмът ми, изваден специално от личните ми архиви – яке, корсет, рокля и всички останали аксесоари – липсва“, написа Мадона, подчертавайки: „Това не са просто дрехи, те са част от моята история.“

Embed from Getty Images

Тя отбеляза, че липсват и други архивни експонати от същата епоха. Певицата сподели, че „се надява и моли някоя добра душа да намери тези предмети и да се свърже с екипа ѝ“, като дори обяви, че предлага възнаграждение за безопасното им връщане. Мадона завърши с думите: „Благодаря ви от все сърце“, придружени от снимка на тоалетите – бюстие с дантелено бельо и жартиери, лилав корсет с волани и тъмно синьо яке.

Сабрина Карпентър представи Мадона пред публиката с характерния си жест „Джуно“, след като изпълни хитовата си песен и попита: „Опитвали ли сте някога това?“. Веднага след това прозвучаха първите ноти на „Vogue“, под чиито звуци се появи Кралицата на попа.

Дуото изпълни легендарния хит от 1990 г., последван от дуетно изпълнение на „Like a Prayer“. Сабрина участва и в песен от предстоящото продължение на Confessions on a Dance Floor, което трябва да излезе на 3 юли, като двете представиха откъс от съвместното си парче.

„Уау, благодаря ви“, възкликна Мадона под бурните аплодисменти. „Сабрина, много ти благодаря, че ме покани в твоето шоу.“

„Имам няколко неща, които искам да споделя“, обърна се тя към тълпата. „Преди 20 години пях на Coachella. Бях в танцовата шатра и това беше първият път, когато представих Confessions on a Dance Floor, част първа, в Америка. За мен това е момент на затваряне на кръга. Много е значимо.“

Madonna’s vintage outfit pieces (jacket, corset, dress & other garments) have gone missing after sharing the Coachella stage with Sabrina Carpenter.



She is offering a reward for their return. pic.twitter.com/K6fj4ygLZX — Pop Crave (@PopCrave) April 20, 2026

„Нека се опитаме да бъдем единни“, продължи изпълнителката на „Take a Bow“. „Нека се опитаме да избягваме различията. Страхотното на музиката е, че тя сближава хората. Това е единственото място, където трябва да оставим неразбирателствата настрана, да забравим за глупостите и просто да се забавляваме заедно. Радвам се, че съм част от това изцеляващо преживяване.“